El Grand Prix / RTVE

'El Grand Prix' és un dels programes més mítics de la televisió espanyola. Centenars de rumors han inundat la xarxa per teoritzar sobre un possible retorn, però sembla que mai no ha estat tan factible com ara. Segons ha avançat El Confidencial Digital, l'equip actual de RTVE intentaria recuperar el mític programa de Ramón García de cara a la programació d'estiu.

Per tant, ja estaria en negociacions amb el medi estatal i la productora Europroduccions, propietat de Francisco Boserman. Tot i això, encara és un projecte que està molt verd, ja que la infraestructura necessària per dur-la a terme és molt gran.

HISTÒRIA VIVA DE LA TELEVISIÓ

"El Gran Prix" és un programa de televisió espanyol que es va emetre a RTVE des de 1989 fins a 2005, i posteriorment va ser reviscut el 2015 amb el títol de "El Grand Prix: La Revisió". Aquest popular concurs televisiu combinava competicions físiques i jocs divertits amb un to humorístic i familiar, fet que el va convertir en un dels programes d'entreteniment més estimats pels espectadors espanyols.

El Gran Prix es caracteritzava pels seus divertits reptes i jocs, com la "Bicicleta Boig", en què els concursants havien de pedalar en bicicletes estàtiques en una plataforma que es movia cap endavant i cap enrere, o el "Laberint del Minotaure", on els concursants havien d'avançar per un laberint d'habitacions plenes de sorpreses i de proves a superar.

Durant els anys d'emissió, El Gran Prix va ser un dels programes de televisió més vistos a Espanya i es va convertir en un clàssic de l' entreteniment televisiu. El seu èxit va ser degut en gran part al seu format innovador i divertit, ia la participació de famosos que atreien una audiència àmplia i diversa. En resum, “El Gran Prix” va ser un programa de televisió icònic a Espanya que combinava humor, entreteniment i competició física.