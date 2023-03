Un detall del portal Caixaforum +. Foto: F

Després que el passat diumenge 26 de març es posés el punt final al 7è Moritz Feed Dog, CaixaForum+ ha anunciat la programació que estarà disponible a la plataforma com a seu online del festival. Així, de forma gratuïta i durant dues setmanes (entre els dies 10 i 23 d’abril) la plataforma de la Fundació ”la Caixa” oferirà alguns dels títols més destacats del festival: tots són estrenes en plataformes i es podran veure de manera exclusiva.

La col·laboració vol servir per "acostar els millors documentals sobre moda a un públic més ampli, facilitant l’accés a les obres a totes les persones que per diferents motius no poden gaudir del festival als cinemes". Els 10 documentals escollits s'afegeixen a l’extens catàleg audiovisual que inclou la plataforma, en la qual ja es poden trobar títols sobre moda com ara Prêt a regarder!



Així, una de les peces destacades és Azzedine Alaïa: The Couturier Who Shaped Women, d’Olivier Nicklaus, la peça que va inaugurar el festival amb les entrades exhaurides a la sala 5 d’Aribau Multicines, amb més de mil espectadors gaudint del talent d’un dels millors dissenyadors dels darrers anys i, en molts casos, descobrint-lo.



Olivier Nicklaus és un dels creadors de documentals de moda que han copsat millor el viratge espectacular que ha fet la moda des de l’afterpunk dels anys vuitanta fins als nostres dies. Precisament, la retrospectiva d’aquest any al festival s’ha dedicat a Nicklaus, amb tres títols que també estaran disponibles a CaixaForum+: AntiFashion, Apocalypse Mode i Go Global.



L’especial de Vivienne Westwood, morta recentment, amb què el festival celebra la vida, el talent i la personalitat irrepetible de la dissenyadora i activista, inclourà dos títols que abracen la seva carrera des dels inicis fins al treball més recent, passant, com no podia ser altrament, pel punk: Westwood: Punk, Icon, Activist, de Lorna Tucker, i Vivienne Westwood: Do It Yourself, de Letmiya Sztalryd.

Quatre títols més completen la programació de la seu online del festival. All Man: The International Male Story, de Bryan Darling i Jesse Finley Reed, explica la història de la revista californiana International Male, que va ser creada el 1974 per Gene Burkard i que sense cap pretensió es va convertir en un vehicle de canvi sociocultural. Tramps!, de Kevin Hegge, segueix una tribu d’estetes incompresos que van ballar, van protestar i van gaudir més que ningú de les nits del Londres de finals dels setanta. Girl Gang, de Susanne Regina Meures, descobreix la Leonie, una adolescent de Berlín fascinada amb la fama a Internet. I, finalment, Calendar Girl, de Christian D. Bruun, ens recorda els setanta anys en actiu d’una figura irrepetible, Ruth Finley, que va organitzar durant set dècades l’agenda de tots els esdeveniments de Nova York relacionats amb la moda.