L' Acadèmia de Cinema ha anunciat que Valladolid acollirà la 38 edició dels Premis Goya, segons ha revelat el president de la institució, Fernando Méndez-Leite en roda de premsa, i posteriorment ha anunciat que Granada albergarà la 39 edició dels Premis Goya a 2025.

En aquesta ocasió, tant per a Valladolid com per a Granada serà la primera vegada que totes dues acull la cita. En el cas de la capital andalusa, serà la cinquena vegada que la comunitat autònoma aculli l'esdeveniment, ja que en els darrers cinc anys s'han celebrat dues vegades a Sevilla (2019 i 2023) i Màlaga (2020 i 2021). A més, també els Premis Goya han sortit de Madrid per celebrar-se a València (2022) i Barcelona (2000).

Méndez-Leite ha reconegut que l'alcalde de la ciutat val·lisoletana, Óscar Puente, ha mostrat la seva "insistència" per acollir la cita i ha treballat d'una manera "molt rigorosa". A més, el president de l'Acadèmia ha reivindicat que Valladolid "és una ciutat molt de cinema" i ha recordat que també s'hi celebra la SEMINCI.

" El públic de Valladolid és molt fidel al cinema . Les sales estan plenes sempre i la SEMINCI ha creat un teixit molt especial i fantàstic per celebrar-hi els Goya", ha assenyalat.

El president de l'Acadèmia també ha recordat que a Valladolid hi ha la que va ser la primera càtedra de cinema, la Càtedra d'Història i Estètica de la Cinematografia de la Universitat de Valladolid. A la roda de premsa hi ha participat Óscar Puente qui, com ha apuntat el president de l'Acadèmia, havia pres notes a l'assistir aquest any a la gala a Sevilla.

"És un dia molt especial. Jo vaig ser un d'aquells joves en què la setmana de SEMINCI abandonava les classes per anar a l'esdeveniment. Això continua passant avui dia. D'aquesta manera, Valladolid tanca el cercle del que suposa ser una ciutat per i per al cinema. Estic desitjant que arribi febrer del 2024", ha celebrat.

Valladolid acollirà els Premis Goya el mes de febrer al Recinte Firal que, com ha apuntat Óscar Puente, és molt a prop de la Plaça Major. "Un auditori que haurem de compondre per als més de 3.000 convidats que mou l´esdeveniment d´aquestes característiques amb tots els requeriments i tots els condicionants que exigeix la gala. Estem preparats, hem presentat un projecte molt madur i molt definit", ha indicat el alcalde.

En la decisió d'acceptar aquesta proposta també ha pesat el fet de la proximitat amb Madrid, com ha assenyalat Méndez-Leite.

Per part seva, l'alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha assenyalat que és un orgull per a ells acollir la cita i ha agraït que s'hagi confiat en la seva capacitat organitzativa. "Això ens permet reconèixer la trajectòria i vinculació de Granada amb el cinema i continuar apostant pel talent de la gent més jove, ja que hem consolidat un festival de joves realitzadors", ha comentat.

