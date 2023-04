Fainé i de la Torre. Foto: CaixaBank

L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i el president de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, van signar dijous passat 30 de març un acord per establir un nou centre cultural CaixaForum a partir de l'any 2026 a la ciutat de Màlaga .

D'aquesta manera, la Fundació ”la Caixa” reforça el seu compromís amb un territori en què fa dècades que implica implicació activa a través d'inversions en l'àmbit social, cultural, científic i educatiu, una gran part en complicitat amb l'Ajuntament de Màlaga . Ambdues institucions sumen anys de col·laboració incloent-hi una aposta decidida per la cultura com a motor de creixement individual i de transformació social.

Amb el futur centre cultural CaixaForum, la Fundació ”la Caixa”, a més de ratificar el compromís amb la capital de la Costa del Sol, reforça la seva aposta per la cultura com a motor estratègic per al desenvolupament de les persones. Més concretament, CaixaForum Màlaga s'ubicarà a la plaça de Manuel Azaña, en una de les entrades més visibles de la ciutat, que connecta amb l'avinguda d'Andalusia, artèria clau.

Màlaga és la sisena capital d´Espanya per població, i la cinquena sumant l´àrea metropolitana, amb més d´un milió d´habitants. Amb la futura inauguració, la Fundació ”la Caixa” comptarà amb el vaixell insígnia cultural a les sis principals capitals del territori espanyol: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa i Màlaga.

Una xarxa d‟equipaments que tenen en comú l‟experiència CaixaForum, un model cultural i de divulgació científica que pretén arribar a tots els públics –al més especialitzat i al públic general i familiar–, amb una oferta educativa id‟activitats àmplia i global. Aquesta va molt més enllà de les exposicions, i inclou música, conferències i debats, a més de jornades socials, tallers educatius i familiars. Tot això, amb l'objectiu de ser un espai viu, al servei de les persones, on la cultura es manifesti com una eina eficaç per a la cohesió i la integració social.

El model dels centres culturals CaixaForum compta amb dues sales d'exposicions, un auditori, aules polivalents, espais educatius i altres, com ara un bar-restaurant i una botiga-llibreria.

Segons ha destacat el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, "amb la signatura d'aquest acord fem palesa la nostra implicació amb la ciutat de Màlaga, la aposta decidida per la cultura entronca amb els valors de la Fundació ”la Caixa” : treballar per millorar el benestar i el progrés de les persones. La cultura és una potent eina que contribueix a la cohesió i la integració social i el nostre objectiu és facilitar-ne l'accés als ciutadans d'avui i als del futur”.

Per part seva, l'alcalde de Màlaga, Francesc de la Torre, ha valorat la decisió de la Fundació ”la Caixa” com “un gran pas endavant que ens situa al nivell de Madrid, Barcelona i altres grans ciutats espanyoles, una potent iniciativa que reforça, diversifica i completa la nostra oferta cultural. El CaixaForum de Màlaga era un dels nostres anhels i agraeixo profundament a Isidre Fainé la seva decisió i impuls perquè es construeixi en una parcel·la tan estratègica i sigui una realitat el 2026”.