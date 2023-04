Antonio Orozco serà el pregoner. Foto: Europa Press

És una de les cites més esperades de l'any i ja és a tocar: l'Hospitalet viu el compte enrere per a les Festes de Primavera, que se celebraran entre els dies 20 i 23 d’abril, amb un programa que aposta per la música i les arts escèniques, la cultura popular i tradicional i les activitats adreçades al públic familiar. Aquests 4 dies, que acabaran en la Diada de Sant Jordi, inclouran una setantena de propostes culturals de tota mena.

El cartell d’aquesta edició és obra d’una jove estudiant de l’EASD Serra i Abella, Helena Peñalver, veïna de Santa Eulàlia. La seva idea, fresca i colorista, ens mostra una dona amb un gran somriure i amb el cabell ple de flors, que ens transmet l’estimació per la gent i per la ciutat de L’Hospitalet.

El cantant hospitalenc Antonio Orozco serà l’encarregat de fer el pregó que donarà el tret de sortida a les Festes, a les 8 del vespres del dijous 20 d’abril, des del balcó de l’Ajuntament. A continuació vindrà el Toc d’inici, amb l’exhibició de les colles i la imatgeria festiva de la ciutat a la plaça de l’Ajuntament.

Les Festes de Primavera es converteixen en una invitació a passejar per la ciutat i gaudir de les diverses activitats que fan seves l’espai públic. Com a part d’aquestes propostes trobem les clàssiques paradetes de la Fira d’Artesans, a la rambla de la Marina, i la popular Fira de la Cervesa Artesana, a la plaça de Lluís Companys i Jové, així com la tradicional ruta gastronòmica Primavera de Tapes, per degustar saboroses tapes amb segell local que ofereixen els establiments de restauració de la ciutat. Enguany hi participen al voltant de trenta establiments que optaran als guardons de tapa més saborosa, més creativa, millor qualitat gastronòmica i més popular.

MÚSICA, HUMOR I TEATRE

La Farga, el parc de la Remunta, els jardins de Can Sumarro i el parc de la Torrassa seran els escenaris per a tota l’oferta musical en directe. La Farga acollirà les actuacions de dos pesos pesants de la història del rock i del pop en espanyol: Loquillo (divendres, a les 22 hores) i Fangoria (dissabte, a les 22 hores). Per escalfar motors, els acompanyaran, respectivament, l’hospitalenc Dani Flaco i les Nancys Rubias.

Els concerts al parc de la Remunta seran els dies 21 i 22 d’abril a partir de les 20.45 hores. El divendres 21 és el torn d’Adala, Queralt Lahoz i Eskorzo. El dissabte 22, els protagonistes seran Figa Flawas, Habla de Mí en Presente i Ladilla Rusa. El diumenge 23 d’abril, a les 19 h, hi haurà un concert revival amb Els Sírex.

El parc de la Torrassa es transformarà el divendres, a partir de les 18 hores, en l’escenari on tindrà lloc una gran batalla de bandes de música: el Meeec!, en què trobarem una amalgama d’estils musicals: ritmes balcànics i caribenys, funky, soul, hip-hop o els sons de Nova Orleans.

Com cada any, el jardí de Can Sumarro és l’espai per a la música negra amb la Primavera in black i les seves actuacions de petit format de jazz i blues amb Made in Black i Last Livin’ Souls (divendres, a partir de les 20 hores), i Big Creek Slim, Flamingo Tours, Hash Brown & The Blues All Stars (dissabte, a partir de les 19 hores). Diumenge, a partir de les 13 hores, tindrem tota una jornada musical amb les actuacions de Big Black Rhino Trio, Miguel Talavera Organ Trio & Jan Nieto, Premi Big Bill Broonzy i Vidar Busk & His True Believers.

A més, el divendres 21 i el dissabte 22 ens esperen els monòlegs d’humor a L’Oncle Jack, El Viejo Piano, Kfè Olé, Mizuwari Cocktail Bar i Sala River, amb Toni Cano, Raúl Alcaraz, Jona Oph, Irene Meneguzzi, Ana López, Óscar Sáenz, Alfonso Mora, Chema López, Edu Mutante i Vidda Priego.

El Centre Cultural la Bòbila serà el punt de trobada, el dijous 20 d’abril, de les càpsules de teatre, que ja són un clàssic imperdible de les Festes de Primavera. A partir de les 20 hores, en petits grups de vint persones, es podrà gaudir de quatre espectacles de quinze minuts amb diferents propostes que es duran a terme en llocs insòlits de la ciutat.

Consulta la programació cultural sencera de l'edició d'enguany.