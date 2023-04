Captura del tràiler de 'Barbie'

Des que Warner Bros va fer públic que filmaria una pel·lícula sobre ' Barbie ', el públic es va tornar boig. Les ànsies per veure plasmada la nina més famosa de la història recent a la gran pantalla va captivar tothom. L'espera ha estat llarga... però com a mínim, la productora ja ha ofert un tràiler que ha posat la mel als llavis a tots els seus fans.

Margot Robbie i Ryan Gosling seran els encarregats de donar vida a Barbie i Ken, els protagonistes d'un llargmetratge en què abundaran els 'Barbies i Kens' d'allò més diversos. La pel·lícula s'estrenarà el 21 de juliol del 2023.

ELS ORÍGENS DE LA BARBIE

La primera Barbie va ser creada per Ruth Handler, cofundadora de la companyia de joguines Mattel, que es va inspirar a la seva filla Barbara. Handler va notar que la seva filla i els seus amics gaudien jugant amb nines de paper i es va adonar que no hi havia una nina al mercat que tingués l'aparença i la roba d'una dona adulta.

El 1959, Handler va presentar la primera Barbie a la Fira de la Joguina de Nova York, vestida amb un vestit de bany negre i blanc amb ulleres de sol i un monyo al cap. El canell va ser un èxit immediat, i en el seu primer any al mercat, es van vendre més de 350.000 unitats.

LA SEVA EVOLUCIÓ

Des de la seva creació, Barbie ha evolucionat i s'ha adaptat a les tendències i els gustos canviants de la societat. El 1961, Mattel va llançar la primera amiga de Barbie, Midge, i el 1963, es va presentar la família de Barbie, incloent el seu nòvio Ken.

A les dècades següents, Barbie s'ha convertit en una figura omnipresent en la cultura popular. S'ha presentat a pel·lícules i programes de televisió, s'ha utilitzat com a model de moda i ha aparegut en anuncis publicitaris. Barbie també ha evolucionat en termes de diversitat, amb la inclusió de nines de diferents ètnies i cossos.

CRÍTIQUES REBUDES AL LLARG DEL TEMPS

Tot i la seva popularitat, Barbie ha estat objecte de controvèrsia al llarg dels anys. Molts crítics han argumentat que el canell promou una imatge corporal poc realista i fomenta estereotips de gènere.

El 2016, Mattel va llançar una nova línia de Barbie amb diferents tipus de cos, incloent una nina amb corbes i una altra amb un cos més petit. La companyia també ha presentat nines amb diferents tons de pell i característiques facials per promoure la diversitat i la inclusió.

A més, en els darrers anys, Barbie ha abordat qüestions socials importants en la seva línia de productes, com ara la igualtat de gènere, la ciència i la tecnologia, i la protecció del medi ambient.