Serguei Rakhmàninov / Font: Twitter

Serguei Rakhmàninov, aquest gran creador de melodies, va ser un dels pianistes més influents del segle XX i les obres que li han donat fama són principalment les que estan destinades al piano, com ara els quatre concerts per a piano i orquestra o la “Rapsòdia sobre un tema de Paganini”, pàgines líriques i efusives que plantegen enormes reptes a la tècnica del solista. Les partitures per a piano, les obres simfòniques, i, en conjunt, tota la producció de Serguei Rakhmàninov conté una extensa paleta d’emocions.

La setmana temàtica arrencarà dilluns amb la descoberta de la vessant més contemplativa del compositor rus. El Cor de la Ràdio de Letònia endinsarà els oients en la tradició musical de l’església ortodoxa a través de les Vespres, op. 37, una de les obres corals a capella més impressionants del segle XX.

Dimarts, la pianista coreana Yeol Eum Sonens oferirà el famós Concert per a piano i orquestra n. 2 en do m, op. 18, una partitura d’alt voltatge expressiu que dirigirà Andrew Manze al capdavant de l’Orquestra Filharmònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya.

El concert de dimecres estarà centrat en la Simfonia n. 2 en mi m, op. 27, una obra impregnada de melodies expressives que requereix un gran desplegament orquestral a l’escenari. Es podrà sentir en la versió de l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya (Colònia), dirigida per Cristian Macelaru.

Dijous serà el torn de la ''Rapsòdia sobre un tema de Paganini'', op. 43 i del pianista uzbek Behvod Abduraimov, que recorrerà totes les atmosferes emocionals de la partitura amb l’Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i Aziz Shokhakimov al capdavant.

I divendres completarà la setmana temàtica una obra que exigeix a l’intèrpret un virtuosisme vertiginós, el Concert per a piano i orquestra n. 3 en re m, op. 30. El repte serà per al pianista macedoni Simon Trpceski. Tocarà al costat de l’Orquestra Filharmonia de l'Elba (NDR), i sota la direcció d’Ivan Repusic.

Aquest és el detall dels enregistraments de concert que oferirà Catalunya Música del 10 al 14 d’abril, a la franja de les 20.00, en aquesta setmana temàtica dedicada a recordar la figura del pianista i compositor rus Serguei Rakhmàninov:

Dilluns 10 d’abril del 2023

GRANS CONCERTS DE LA TEMPORADA EURORÀDIO, 2022-2023

Dimarts 11 d’abril del 2023

TEMPORADA DE L'ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA RÀDIO DEL NORD D'ALEMANYA (NDR), 2022-2023

Dimecres 12 d’abril del 2023

TEMPORADA DE L'ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LA RÀDIO DE L'OEST D'ALEMANYA (WDR)

Dijous 13 d’abril del 2023

TEMPORADA DE L'ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LA RÀDIO SUECA 2022-23

Divendres 14 d’abril del 2023

TEMPORADA DE L'ORQUESTRA FILHARMONIA DE L'ELBA (NDR), 2022-2023