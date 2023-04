L?actriu, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L'actriu Carme Elias vol "trencar tabús, visibilitzar la malaltia i ajudar" amb la publicació de Quan ja no sigui jo, un llibre de memòries amb què vol testificar el seu dia a dia amb l'Alzheimer. La intèrpret diu que la seva intenció és "dir com és patir-la, per a les properes generacions".

Quan ja no sigui jo intercala experiències professionals al món del cinema i el teatre, amb testimonis del seu entorn, com els de la directora Claudia Pinto i el mestre d'actors Juan Carlos Corazza, amb altres de més íntims de la seva vida personal, completats per textos afegits del seu germà Joan i fotografies per il·lustrar tota una vida.

ACCEPTAR, ALLUNYAR-SE DELS ESCENARIS I FER-HO PÚBLIC

Al llibre recorda els senyals previs al diagnòstic, quan vivia angoixada per pèrdues de memòria i pànic escènic que l'abordaven sense avisar; quan la seva vida "va frenar en sec" en saber-ho; l'acceptació; el seu allunyament dels escenaris i la decisió de fer-ho públic, i defensa que posar nom al que experimentava va ser aterridor, encara que un gran consol.

Ara es troba en una etapa molt creativa que sacia filmant el documental 'Aquí, ahora' juntament amb Claudia Pinto, "empesa" per la seva professió d'actriu, que recull l'evolució de la seva malaltia, i ha remarcat que ara vol aprofitar allò que la vida té per oferir.

Al llibre també reivindica el sistema sanitari públic, el paper del cuidador i el dret de les persones a triar una mort digna, aspecte sobre el qual lamenta que encara hi hagi els que el rebutgen, encara que els respecta. "No vull viure sense ser jo", ha afegit l'actriu en una entrevista concedida a Europa Press .