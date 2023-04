“És una obra de la qual estic particularment orgullós i que crec que expressa clarament la meva maduresa artística” va dir Moreno Bernardí a la presentació de la seva versió de “Macbeth”, una producció pròpia del teatre Akadèmia que s'acaba d'estrenar. L'espai escènic del carrer Buenos Aires acull sempre produccions amb un alt nivell d'exigència artística, però en el cas que ens ocupa, com es tracta a més d'un espectacle cuinat a casa, l'objectiu és encara més ambiciós i ha d'aspirar a l'excel·lència, una cosa que Moreno Bernardí ha aconseguit.

Posar en escena qualsevol drama del teatre clàssic és un repte que comporta innombrables dificultats. Ni la durada, ni el desenvolupament argumental, ni el context històric i temàtic afavoreixen un muntatge tradicional que segueixi amb fidelitat les pautes convencionals. Director i/o adaptador han d'aconseguir extreure dels cinc actes originals l'essència del missatge, que en el cas de Macbeth és sens dubte l'ambició pel poder. Una qüestió intemporal, universal i tan actual com en temps de Shakespeare. A partir d'aquí s'ha d'imaginar la manera de fer-la creïble, i sobretot atractiva, per a l'espectador contemporani.

És justament en aquest repte en què ha acreditat la seva idoneïtat Moreno Bernardí qui ha estat capaç de trobar un llenguatge amb la força suficient per suggestionar i sorprendre un públic que no ha de ser necessàriament expert o amant del teatre clàssic. Per això ha creat un espectacle global, en què caben, a més de la paraula, la música, les cançons, el moviment, el disseny de vestuari -genials els additaments de cap que s'utilitzen- i, per descomptat, els recursos que ofereix la moderna tecnologia.

"Fa temps que intento comprendre com poden conviure diferents disciplines" confessava el director que ha aconseguit articular una funció de dues hores i quart en què els vuit intèrprets, acompanyats d'un violinista, no deixen ni per un moment d'expressar les seves actituds i sentiments mitjançant una rigorosa i exigent acció interpretativa que els obliga a desplaçar-se pel parvo espai disponible, de vegades fent-ho a la gatzoneta, arrossegant-se, caient-se i recuperant la vertical, però sense deixar ni per un moment de moure's i/o de parlar, cantar o expressar-se mitjançant algun tipus de sons Un treball que ha de ser extenuant, però que tots els components de la companyia -nou, el que en aquests temps que corren és tot un repartiment- executen amb veritable mestratge i credibilitat. A destacar David Menéndez i Sara Palomo a Lord i Lady Macbeth, així com a la resta del repartiment (Zúbel Arana, Uri Guillem, Albert Muntané, Roger Sahuquillo, Aina Serena i Marçal Gené) i el violinista Lluis Serra.

Tot plegat fa que aquest “Macbeth” sigui la versió més innovadora que hem pogut veure fins avui sobre aquest text immortal. En tot cas, i després d'un espectacle desbordant d'imaginació, Moreno Bernardí no amaga un missatge preocupant i una advertència gens banal quan diu que “Macbeth representa per a mi la possibilitat de dir una vegada més que tornem a tornar a l'Edat Mitjana”.