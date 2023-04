L?artista, en un concert. Foto: Europa Press

El pianista i compositor nord-americà de jazz Ahmad Jamal va morir diumenge passat 16 a casa seva a Ashley Falls, a l'estat de Massachusetts (Estats Units), als 92 anys per un càncer de pròstata.

En el transcurs de vuit dècades de carrera professional, Jamal, que va començar els estudis formals de piano amb 7 anys, va aconseguir diversos premis entre els quals destaca el Grammy per la seva trajectòria.

El compositor de jazz Miles Davis, trompetista i director d'orquestra, va afirmar com el pianista el va influir en declarar "Tota la meva inspiració prové d'Ahmad Jamal", segons recull The New York Times .

Jamal va néixer com a Frederick Russell Jones a Pittsburg el juliol de 1930. Als tres anys va començar a tocar el piano i, quatre anys després, va iniciar els seus estudis formals. tenia "un gran futur".