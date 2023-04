El geni d'Antonio Gades va brillar amb tota intensitat aquest darrer cap de setmana a LaFACT de Terrassa en ocasió de l'estrena a Catalunya i reestrena a Espanya de Foc , la versió de L'amor bruixot , la immortal obra de Falla que el bailaor i coreògraf alacantí va presentar a París fa trenta-quatre anys i que havia estat inexplicablement inèdita al seu país natal fins que l'estiu passat va ser estrenada al Teatre de la Zarzuela de Madrid.

L'amor bruixot és potser una de les obres més versionades de tots els temps. Concebuda com a ballet per a la seva execució per Pastora Imperio, va ser transformada al final en peça simfònica i s'ha traduït al llenguatge cinematogràfic amb diversa fortuna. Gades no es va poder sostreure a la seva atracció en uns moments sembla que de crisi personal i el seu esperit es va bolcar en un muntatge que resulta apassionant pel seu atreviment, originalitat i brillantor.

Cal tenir present que la partitura del músic gadità dura uns trenta minuts de manera que per muntar un espectacle que ocupi en exclusiva la durada convencional d'una funció teatral cal “estirar-la” amb algunes addicions, tasca certament arriscada perquè els afegits no poden cap manera desentonar de la categoria musical d'obra de Falla. Gades va saber trobar els textos cançons i músiques adequades per fer-ho i amb tot aquest material va elaborar una coreografia brillant que ha estat amanida per una sèrie de músiques, cançons i algun petit text parlat que s'acoblen amb l'exactitud d'un puzle amb la música original de Falla.

Tot això seria en va si no hagués comptat amb uns intèrprets adequats, com és el cas. Així Esmeralda Manzanas, Álvaro Madrid, Juan Pedro Delgado i Stella Arauzo en els rols protagonistes, a més dels cantants Aser Giménez i Enrique Bermúdez Piculabe , acompanyats a la guitarra per Basilio García, per no citar tota la companyia formada per un total de quinze ballarins d'excel·lent factura tant clàssica com flamenca.

Foc. (L'amor bruixot) és el resultat de l'esforç desplegat per Eugenia Eriz, vídua de Gades i per María Esteve, una de les filles que va tenir amb Pepa Flores.

No voldríem acabar aquest comentari sense fer una referència al públic, que si bé mai falta en totes les funcions de la temporada, en aquesta ocasió va omplir la sala de LaFACT fins a la bandera, cosa que demostra fefaentment la sensibilitat dels egarencs per la dansa. Un suport que ha fet possible la pervivència d'aquesta temporada (única per descomptat a Catalunya i cal imaginar que fins i tot a tot Espanya) al llarg de quaranta anys.