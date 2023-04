Càmera / Freepik

La fotògrafa Isabel Steva Hernández, coneguda artísticament com a Colita, ha estat guardonada pel lobby ciutadà Un Dels Nostres amb el Premi Christa Leem 2023. Colita , una de les grans fotògrafes espanyoles del segle XX, Premi Nacional de Fotografia 2014 i Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts 2021, rebrà el premi que porta el nom de l'artista Christa Leem en un acte que se celebrarà el proper 28 d'abril al migdia, a Barcelona .

L'autoanomenat Lovi Un Dels Nostres ha acordat la concessió del premi pel valor artístic i històric de l'obra de Colita, per la seva mirada d'un temps i d'un país que, a les dècades dels anys seixanta i setanta, lluitava per sortir del franquisme per assolir la llibertat i la democràcia.

Uns anys en blanc i negre que aquella jove fotògrafa va saber captar des del feminisme , amb una posició progressista plena d'alegria i, en ocasions, d'ironia. Les seves fotos de monges, de dones treballadores, de nens, de prostitutes, de models, de gitanos del Somorrostro, de flamencs catalans i andalusos, d'aquell "Bocaccio" i de la "gauche divine" que va il·luminar la Barcelona que tant vol ja la que ha fotografiat als carrers del barri Xinès, a les Rambles, a Sant Andreu, al seu port però, també, des dels terrats, conformen el seu llegat d'un moment històric explicat des de la vida quotidiana de la gent.

Com a retratista , Colita ha fotografiat, entre d'altres, Orson Welles, Salvador Dalí, Montserrat Caballé, Rafael Alberti, Quino, Terenci Moix, Jaume Gil de Biedma, Mario Vargas Llosa, Camil Josep Cela, Gabriel García Márquez, Juan Goytisolo, Ana María Matute, Joan Manel Serrat, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Pau Riba, Ovidi Montllor, Raimon, Jaume Sisa, Guillermina Motta, Núria Feliu, Lola Flores, Antonio Gades i la seva admirada Carmen Amaya, la balladora que el va enlluernar quan treballava a el rodatge de "Los Tarantos" i que la va introduir al món del flamenc.

Al seu arxiu també guarda les fotografies que va fer en aquells anys una jove actriu de la nit barcelonina, Christa Leem, que dóna nom al premi que ara se li concedeix, en la catorzena edició, per la seva mirada "curiosa" de la vida i una feina que segueix tenint vigència als nostres dies.

"Jo he deixat testimoni", ha declarat en més d'una ocasió Colita, que ha signat aquests anys més de setanta publicacions i mig centenar d'exposicions.

El Lovi Un Dels Nostres concedeix anualment el Premi Christa Leem a aquelles persones que amb la seva trajectòria vital o professional han demostrat valors progressistes i han defensat la llibertat.

En anteriors ocasions, el premi es va concedir a Núria Espert, Nen d'Elx, Javier Pérez Andújar, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Carlos Jiménez Villarejo, Pilar Manjón, Ian Gibson, Patti Smith, Baltasar Garzón, Gonzalo Pérez d'Olaguer, Marcos Ana , Salvador Allende i Lilian Thuram.

La concessió del premi coincideix aquest any amb el vint aniversari del Lovi, que va néixer el 2003 impulsat per l'agitador cultural Joan Estrada en un moment en què s'entreveia un canvi progressista al govern de Catalunya i que, com avui, va agrupar persones de diversos col·lectius, des del musical, l'artístic i el literari a l'esportiu.