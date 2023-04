"Jo no sóc més que el barquer d'una pastera d'esclaus que no saben que ho són i que a més es diferencien dels esclaus de segles anteriors que abans els buscarien i ara són ells mateixos els que van per iniciativa pròpia". Una definició lapidària que llisca en el desenvolupament de “Et casaràs a Barcelona”, comèdia dramàtica programada per a les tardes de dijous a dissabtes a la sala petita del teatre Gaudí. Aquest espai sol utilitzar-se com a lloc de pas per a l'accés a la sala principal i hauria pogut ser l'ambigú d'haver instal·lat un taulell per a l'expedició de refrescos i entrepans. Però els ambigús han anat desapareixent de gairebé tots els teatres, entre altres raons perquè ja no hi ha entreactes que els donin vida i Ever Blanchet, director del teatre Gaudí, s'ha estimat més convertir-lo en el lloc adequat per a la representació d'obres menors que exigeixen un muntatge més lleuger.

He escrit obres menors i en realitat “Et casaràs a Barcelona” no m'ho sembla perquè planteja una situació versemblant i, sobretot, molt actual quina és la manera com una parella que ha arribat a aquests pagaments en pastera després d'una travessia a la que va perdre el seu fill intenta recompondre la seva vida. L'autor -Ever Blanchet? figura com a responsable de la dramatúrgia, però mancant un altre indicatiu sobre l'autoria deduïm que també és obra seva- deixa volar la imaginació en un tret no exempt d'humor quan fa que l'emigrant subsaharià sigui un arquitecte que té com a objectiu participar en la terminació de les obres de la Sagrada família, cosa que, tenint en compte el veïnatge del teatre amb el titànic projecte, sembla alguna cosa més que una mera coincidència.

La depressió que la pèrdua del fill suposa a la mare dóna peu a l'aparició d'un tercer personatge, el metge que la té com a pacient, que es converteix en el tercer en discòrdia de la vida en parella. Encara que encara hi ha un quart personatge que no apareix en escena però que fet i fet resulta decisiu en el desenllaç de la situació.

Sonia Jerez i Malcom McCarthy formen la parella d'emigrants i exerceixen els seus respectius papers amb entrega i, quan escau, l'accent dramàtic oportú, com també el més mesurat Víctor Vidal. Potser el moviment de McCarthy en escena sigui en alguns moments una mica excessiu, però potser és degut al desig d'expressar més visualment l'estat d'ànim del seu personatge: esperançat abans de la partida, després neguit per la tragèdia suportada, preocupat per la patologia psicològica d'Ula, sorprès fet i fet per un final que no hagués estat capaç d'imaginar. Tots sota la direcció de Maria Clausó.

“Et casaràs a Barcelona” no és, en efecte, una obra menor, sinó un text dramàtic oportú que commou i convida a pensar-hi.