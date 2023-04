Daniel Anglès fa cinc anys al capdavant de la gestió del teatre Condal i ha aprofitat l'oportunitat per fer balanç. Ha presentat en total 99 espectacles dels quals 34 van ser musicals i 26 en català i deu, estrenes absolutes. Una línia de treball que continuarà en el futur amb la ferma voluntat que el Condal sigui un escenari obert i eclèctic que consolidi la progressiva presència de públic jove. De fet, aquest rejoveniment de l'aforament ja s'ha detectat en les funcions de l'obra actualment en cartell. Junior, que protagonitza Joan Pera i que ha aconseguit superar la xifra de 35.000 espectadors, amb una mitjana d'edat notòriament inferior a les altres títols anteriors del mateix actor.

En relació amb la programació prevista per a aquest fi de temporada, va comentar la presència aquest mateix dilluns i el següent de “Les Feliuettes” amb el seu xou “Akelarre” i la celebració el 2 de maig del dia contra l'assetjament escolar amb “Alan”, una obra testimonial en què es relata el drama viscut per un jove transsexual de Rubí que es va treure la vida. Després tornarà per tercera vegada el BGMC (Barcelona Gay Men's Chorus) amb cinc concerts i del 18 al 28 de maig es reposarà “Harakiri” de Les Impuxibles. Més tard "La niñas de Cadis" presentaran l'esbojarrada comèdia "El vent se salvaje" i es contempla la presència el 3 de juny Marc Sambola amb "Punt de Rocío", un concert d'homenatge i record a la cantant de Chipiona.

A partir de llavors el teatre tancarà les portes durant un mes i mig per renovar les seves infraestructures (les del pati de butaques quedaran per més endavant, obres que hauran de quedar llestes perquè el 20 de juliol es pugui estrenar dins del cicle del Grec “Un amor particular ” de Jumon Erra.

Preguntat sobre la seva continuïtat al capdavant d'aquest coliseu, Anglès va recordar que quan va assumir la seva direcció va firmar un contracte per quatre anys i ja n'han passat cinc, per la qual cosa es considera prorrogat en les seves funcions. Així mateix va manifestar la seva satisfactòria incardinació dins del grup Focus en què sent un suport que no decau ni tan sols quan hi pot haver algun eventual fiasco, com li va passar al primer espectacle que va presentar. I, finalment, va reafirmar el seu propòsit de fer del teatre Condal el teatre dels grans musicals en català.