Fa uns quants dies llegia unes declaracions referides a la situació que s'havia plantejat en societats que durant un cert temps havien estat sotmeses a la violència i la manera com, superada aquesta, calia tractar d'articular la convivència entre els que van estar a l'un i l'altre. costat del conflicte. Recordo que el personatge entrevistat opinava que només era possible superar realment l'enfrontament hagut amb el penediment, d'una banda, dels que haurien causat mal, però alhora amb el perdó, fins i tot l'oblit, dels qui l'haguessin patit. Perpetuar greuges, encara que només sigui des d'un punt de vista discursiu, és fer difícil, sinó impossible, la recuperació de la normalitat.

Aquesta situació s'ha donat una vegada i una altra després de la desaparició d'alguns règims dictatorials que han utilitzat com a eina la persecució, tortura i fins i tot mort dels seus enemics i d'això va tenir coneixement per ciència pròpia l'argentí Ariel Dorfman, que va haver de fugir de Xile després del cop d'Estat militar contra el president Allende. Amb la memòria d'aquella vivència, ha escrit un text dramàtic titulat en la traducció catalana “La mort i la donzella”, la posada en escena del qual ha dirigit Empar López al Teatre del Raval, un acollidor i recollit espai escènic situat cap a la plaça de Pedró que optimitza els parvos mitjans disponibles amb una encomiable ambició artística.

Dorfman fabula sobre la trobada casual que es produeix entre una antiga víctima i el seu torturador i l'enfrontament entre el desig de venjança vindicativa que neix espontàniament d'aquella i les presumptes justificacions de la conducta mantinguda durant aquest darrer durant el règim militar. La tensió arriba a moments de gran virulència que per sort no van més lluny de l'estrictament verbal.

López ha comptat amb Laura Sancho, Xavi Carreras i Carlos Vicente els que assumeixen els rols corresponents a la víctima i al seu marit i al victimari. Ho fan amb convicció i entrega, de vegades fins i tot amb l'apassionament que se suposa inherent una situació d'aquest tenor, encara que també hi ha alguns moments de tom més intimista, que en aquest darrer cas i sobretot pel que fa a Sancho, li indueix a atenuar potser excessivament el nivell de la seva veu, al punt de fer-la difícilment intel·ligible des del pati de butaques.

Res a dir sobre el text dramàtic, que és oportú i està ben articulat per l'autor. El que sí que no deixa de cridar-nos l'atenció és que hagi estat necessari traduir-lo, com si fóssim incapaços d'entendre un text escrit originàriament en castellà. Ens hem passat tota la vida criticant el doblatge de les pel·lícules fins i tot quan la cinta original ha estat rodada en un idioma que no ens és afí perquè quan podem gaudir d'un text en la seva llengua original el traduïm innecessàriament. Només ens ho podem explicar per dos motius: o perquè el traductor ramati part dels drets de l'autor o perquè la companyia que el munta pilli una subvenció per normalització lingüística. Velai!