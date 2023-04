"Peter el musical" és un espectacle molt adequat per als nens -hi va haver a la nit de l'estrena ia jutjar per les seves reaccions, van gaudir de valent. Però també per a l'espectador adult, capaç d'anar més enllà del que és superficial i admirar el rigor amb què els artistes evolucionen sobre l'escenari. | PAU IGNASI DE DALMASOS

L'espectacular centre comercial de Las Arenas de Barcelona està coronat per una terrassa el centre de la qual ocupa una gegantina cúpula. Es tracta d'un espai d'enormes dimensions que en permet la utilització amb diferents finalitats. De manera intermitent, la teatral. Sota aquesta cúpula hem vist alguns musicals de gran format i extraordinària espectacularitat, perquè el lloc s'hi presta. Raó més que suficient perquè hagi estat recuperat durant un mes per presentar el públic barceloní “Peter, el musical”, un fastuós i imaginatiu espectacle sobre la llegenda de Peter Pan que s'ha estrenat a mitja dotzena de països i ha aconseguit més de cinc milions d'espectadors.

Tomás Padilla, responsable de la direcció d'aquest musical, no ha escatimat recursos i ha comptat amb elements valuosos. En primer lloc, amb una companyia formada per divuit artistes de notable versatilitat perquè canten, ballen i interpreten amb la mateixa propietat. En segon lloc, amb una escenografia complexa, però molt ben dissenyada, l'articulació de la qual permet canviar de contextualització temàtica en un no res. I finalment, amb uns efectes especials molt cridaners que permeten que el protagonista i algun altre dels participants es desplaci volant d'un punt a un altre de l'escenari.

Amb aquests vímets s'ha configurat un musical en què la línia narrativa de la peripècia de Peter Pan pel país de Mai Mamás enllaça amb habilitat la realitat i la fantasia, aconseguint números summament vistosos. Ens va cridar molt particularment l'atenció el ball de les sirenes al fons del mar i el del campament indi. També el vaixell pirata, amb la sobtada aparició d'un cocodril gegantí que s'engoleix el capità dels forjats davant l'estupefacció del públic infantil.

Perquè, en efecte, “Peter el musical” és un espectacle molt adequat per als nens -hi va haver a la nit de l'estrena i a jutjar per les seves reaccions, van gaudir de valent. Però també per a l'espectador adult, capaç d'anar més enllà del que és superficial i admirar el rigor amb què els artistes evolucionen sobre l'escenari (hi ha veritables ballarins-atletes) Tot plegat fa d'aquest musical un espectacle molt complex i polièdric, en definitiva, un veritable “espectacle familiar” que permet, a més, gaudir de l'entrada i sortida de la cúpula d'un dels millors miradors de la ciutat.

