Oriol Nolis, director de RTVE, ha declarat que no van dubtar en implicar-se en el projecte perquè “tots teníem, com a societat i com a país, un gran deute amb el Terenci" | @RTVE

Ahir a la tarda, en el marc del BCN Film Fest, es va presentar la sèrie documental 'Terenci. La fabulación infinita', una coproducció de RTVE amb Filmin i Mañana que fa un repàs a la vida i obra de Terenci Moix.

Després de visualitzar un breu avançament de la producció a l'Ateneu Barcelonès, va tenir lloc una taula rodona on van participar Marta Lallana, directora del projecte; Álvaro Augusto, guionista de la sèrie documental; Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya; Juan Carlos Tous, CEO de Filmin; i Carlos Mir, periodista, amb el crític de cinema Salvador Llopart com a moderador.

Tant Nolis com Tous van coincidir en el fet que no va haver-hi cap dubte a l'hora de participar en el projecte. Totes dues figures creien necessari donar visibilitat a Moix, sobretot al jovent. Tous va declarar: "Creiem que hi ha generacions noves que no han sabut res d'ell, que no han vist res d'ell i que era necessari que se’n parlés, tornar-lo a posar en valor per la seva implicació amb els moviments socials".

Lallana i Augusto, creadors del projecte, van recalcar que aquest és justament un dels reptes de la sèrie: Aconseguir atrapar a les noves generacions i que puguin conèixer qui va ser Terenci Moix. Amb relació a això, Lallana va exposar "A més, ara vivim un moment on la tradició i la novetat estan en contínua barreja, això és una cosa que Terenci feia tota l'estona i la sèrie també ho vol reflectir".

'TERENCI. LA FABULACIÓN INFINITA'

La sèrie documental 'Terenci. La fabulación infinita', actualment està en fase de rodatge. En aquesta hi apareixen alguns dels testimonis més propers a l'autor que, a través d'entrevistes i anècdotes, dibuixen el prisma de les mil cares que va ser Terenci. Gairebé 20 entrevistats han volgut posar la seva veu en aquest relat visual. Alguns d'aquests són la fotògrafa Colita, el polifacètic Boris Izaguirre, els seus amics Ana Maio i Luis Antonio de Villena o la seva fillola Anaïs Schaaff.

A més, a banda de la sèrie de Filmin, al setembre s'estrenarà a RTVE Catalunya 'Terenci. La fabulació infinita', una versió documental en català de gairebé una hora de duració.