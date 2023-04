Actuació passada de lesdeveniment. @ Barraques Sitges

El festival Barraques de Sitges celebrarà la desena edició a Sitges els dies 18,19 i 20 d'agost. L'espectacle gratuït, ubicat a La Fragata, comptarà amb les actuacions d'artistes catalans com Buhos o The Tyets , valencians com La Fúmiga o Xavi Sarrià i balears com Pèl de Gall. Els organitzadors asseguren fer una aposta per la música en català i també en eusquera, ja que a l'esdeveniment participaran els grups bascos Bulegos i En Tol Sarmiento.

Perspectiva de paritat de gènere

L'organització aposta per un festival equitatiu, on el 50% del cartell està format per dones . El grup femení Les Que FaltaBand versionarà cançons fetes per dones. Per una altra banda, l'artista sitgetiana Lali BeGood oferirà música infantil i actuarà pels més petits. El toc humorístic de l'esdeveniment l'aportarà el comediant Guillem Estadella. Per primera vegada, aquest any se celebrarà la festa '10 anys - 10 artistes' el 18 d'agost, en commemoració del desè aniversari, que comptarà amb novetats respecte a anys anteriors. Properament, s'anunciaran dos artistes més al festival.