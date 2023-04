El cantant Harry Belafonte, que va irrompre a les llistes d'èxits i va trencar les barreres racials a la dècada del 1950, ha mort als 96 anys, segons ha confirmat el seu portaveu i agent, Ken Sunshine.

El mateix Sunshine ha explicat que la causa ha estat una insuficiència cardíaca, segons recull The New York Times, que ha avançat la notícia. Belafonte, conegut com el 'Rei del calipso', es va convertir també en una reconeguda figura en la lluita pels drets civils.

Nascut a Harlem de pares immigrants, Belafonte va aconseguir l'èxit gràcies a temes com 'Day-O (The Banana Boat Song)' i 'Jamaica Farewell'. El seu àlbum 'Calypso', que incloïa ambdues cançons, va aconseguir el cim de la llista d'àlbums de Billboard poc després del seu llançament en 1956 i va romandre allà durant 31 setmanes.

Just abans de l'avenç d'Elvis Presley, va aconseguir la fita de ser el primer àlbum d'un sol artista a vendre més d'un milió de còpies. 'Matilda', 'Lead Man Holler', o 'Scarlet Ribbons' són alguns d'altres temes que el van fer pujar a la fama. A més, li va permetre fer el salt al cinema, aconseguint ser el primer actor negre a aconseguir un gran èxit a Hollywood com a protagonista.

L'any 2014 va rebre el premi humanitari per part de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. Un any abans, també va saltar a la premsa per una denúncia interposada contra els hereus legals i la filla de Martin Luther King Jr. en una disputa per la propietat d'uns documents.