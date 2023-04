Tres hores d'èxits davant d'un públic entregat d'unes 60.000 persones. | @EP

Bruce Springsteen & The E Street Band han exhibit el seu poder aquest divendres a la nit en un concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona amb les entrades esgotades a què han assistit unes 60.000 persones i amb què dóna el tret de sortida a la seva gira per Europa.

"Hola Barcelona, hola Catalunya! Un, dos, tres, quatre", ha cridat en sortir a l'escenari amb els primers acords de 'No surrender', una salutació corresposta per un esclat d'aplaudiments del públic i caracteritzat per una energia que ha mantingut durant tot el concert, que ha durat tres hores.

Acompanyat pels músics de la seva potent banda i vestint negre de cap a peus, 'The Boss' ha inaugurat el repertori amb 'Ghosts' i 'Letter to you', del seu àlbum 'Letter to you' (2020), i ha seguit repassant èxits com 'Prove it all night', de l'àlbum 'Darkness on the edge of town' (1978).

A l'escenari li han acompanyat les guitarres i veus de Stevie Van Zandt, Nils Lofgren i Patti Scialfa --aquesta última, dona de Sprinsteen-- ; Roy Bittan al piano i sintetitzador; Charlie Giordano als teclats; el baixista Garry Tallent; el baterista Max Weinberg; el saxofonista Jake Clemons i Soozie Tyrell al violí, guitarra i acompanyaments vocals.

DE 'THE PROMISED LAND' A UNA VERSIÓ DE THE COMMODORS



Ha seguit conquistant el públic amb altres grans èxits com 'The promised land' i 'Out in the street', durant la qual els músics han malbaratat virtuosisme, seguides per 'Kitty's back' i una versió de 'Nightshift' de The Commodores, durant la que ha deixat la guitarra i ha ballat còmplice amb les primeres files d'assistents.

Davant d'un públic entusiasmat i entregat, amb milers de persones que han fet cua davant del recinte des de dijous, Springsteen ha compartit 'Human touch', 'The E Street Shuffle' i 'Mary's place', i per presentar-la ha cridat: "Catalunya , Barcelona!Us estimem, us estimem, us estimem! (Us volem, us estimem, us estimem!).

"LA IMPORTÀNCIA DEL VIURE L''AQUÍ' I L'ARA"



L'espectacle ha seguit amb magnificència quan els músics han sumat forces per a la versió de 'Pay me my money down', original de The Weavers , per seguidament emocionar amb 'Last man standing' , que Springsteen ha introduït recordant els seus inicis a la música i destacant “la importància del viure l''aquí' i l''ara'”.

"Us portaré aquí fins al final", ha confessat tocant-se el pit al cantar 'Backstreets', i ha seguit captivant el públic versionant 'Because the night' de Patti Smith, ocasió que Stevie Van Zandt ha aprofitat per regnar a l'Estadi amb un poderós i llarg només de guitarra, seguida per 'She's the one', 'Wrecking ball' i l'èpica 'The rising'.

'BADLANDS', 'THUNDER ROAD', 'BORN IN THE USA', 'BORN TO RUN'



La marea d'assistents ha embogit amb els primers compassos de 'Badlands' i amb l'harmònica introductòria de l'emocionant 'Thunder Road', segellada per Jake Clemons lluint el seu domini del saxo, i 'The Boss' ha afrontat la recta final de la nit amb les molt esperades 'Born in the USA' i 'Born to run'.

I després de guardar-se per a la traca final 'Glory days' i 'Dancing in the dark' , ha segellat tota la nit muntant una festa amb la seva banda per a 'Tenth Avenue freeze-out' i amb versió acústica i íntima de 'I 'll see you in my dreams', i abans d'abandonar l'escenari ha reivindicat l'E Street Band com a “llegendària”.

TORNARÀ A L'ESTADI AQUEST DIUMENGE 30 D'ABRIL



És el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana, on tornarà a actuar diumenge dia 30 --també amb entrades exhaurides--, i ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, la seva dona, Michelle Obama, i el cineasta Steven Spielberg , que van aterrar a la ciutat dijous i han visitat diversos punts emblemàtics abans del concert.

Amb aquest concert, Springsteen, de 73 anys, torna a Barcelona set anys després d'actuar al Camp Nou dins de la seva gira 'The River', i ho fa el mateix mes que es compleixen 42 anys del seu primer concert a la ciutat , el 1981.

Després de la doble cita a Barcelona, 'The Boss' seguirà la gira per Dublín (Irlanda), París (França), Ferrara, Roma (Itàlia), Amsterdam, Landgraaf (Holanda), Zuric (Suïssa) i Göteborg (Suècia), entre altres ciutats, abans de segellar-la el 25 de juliol a Monza (Itàlia).