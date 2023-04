L'extraordinària qualitat interpretativa del conjunt havaner, l'estricta preparació clàssica del qual ha estat hàbilment utilitzada en l'execució d'unes coreografies que, amb ple respecte als passos de la dansa clàssica, tenen en la seva execució un desenvolupament francament nou. | PAU-IGNASI DE DALMASOS

El Ballet Nacional de Cuba és una formació que ha tingut reiterada presència a les temporades de dansa del Centre Cultural de Terrassa des dels temps en què aquest depenia de l'entitat d'estalvi egarenc i la companyia antillana esmentada estava dirigida per Alicia Alonso. De fet, va ser precisament en aquest escenari on vam poder veure la que creiem va ser l'última coreografia ballada per la famosa “prima ballerina asssoluta” cubana quan tenia àmpliament completa la setantena i que crec recordar, escric a volapluma i fent ús de la memòria, titulava “La Peri”. Hi va haver més tard noves visites d'aquesta mateixa formació, en general amb obres clàssiques i ara, ja feta transició entre dues èpoques i sota la direcció de Viengsay Valdés, successora d'Alonso, ha tornat amb un programa de diferent factura. En efecte, s'ha prescindit del repertori de Marius Petipà que tan grat li era a la longeva directora anterior i s'ha apostat per obres contemporànies estrenades a diversos coliseus i les últimes dècades per diferents formacions.



Van iniciar la primera dues peces breus: “Love Fear Loss” (sobre músiques d'Edith Piaf, Jacques Brel i Charles Daumont i coreografia de Ricardo Amarante, estrenada pel Royal Ballet de Flandes) i “Tres preludis” (de Rachmaninov, amb coreografia de Ben Stevenson, que va obtenir la medalla d'or al festival de Varna) a càrrec de solistes -aquesta última, d'una parella única-, cosa que va permetre un lluïment molt particular dels ballarins intervinents. Va completar el primer acte "Concerto DSCH" (sobre música de Dmitri Xostakóvic i coreografia de Ratmansky, entrenada per la New York City Ballet) de caràcter coral, amb intervenció de bona part de la companyia. I plenament coral, si bé amb destacada intervenció de solistes, va ser la peça que va cobrir totalment la segona part de la funció: la “Setena simfonia” de Beethoven coreografiada molt imaginativament per Uwe Scholz per al Ballet de Stuttgart.

Voldríem destacar tres aspectes d'aquesta actuació del Ballet Nacional de Cuba. El primer, l'extraordinària qualitat interpretativa del conjunt havaner, l'estricta preparació clàssica del qual ha estat hàbilment utilitzada en l'execució d'unes coreografies que, amb ple respecte als passos de la dansa clàssica, tenen en la seva execució un desenvolupament francament nou. El segon, la, segons ens va semblar advertir des de la nostra butaca, notòria joventut de bona part dels components de l'elenc, una dada que revela un entrenament aviat i disciplinat. I el tercer, que aquesta formació va progressivament apostant per la feliç incorporació de les diferents ètnies del país, cosa que abans semblava punt menys que tabú, i que s'integren, com no podia ser d'una altra manera, amb absoluta naturalitat, sense que sigui necessari reservar-hi rols necessàriament arquetípics.



Els reiterats aplaudiments del públic egarenc, no només al final de cada peça, sinó fins i tot entre els diferents passos de cadascuna, revela la seva afecció per aquesta companyia, cosa que Alicia Alonso haurà de contemplar amb justificada i íntima satisfacció des d'allà on ara mateix estigui.