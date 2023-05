Un concert de la banda. Foto: Aerosmith

La banda nord-americana Aerosmith s'acomiadarà dels escenaris amb la gira Peace out després de mig segle de trajectòria (i 15 discos) i sense la participació del bateria i fundador Joey Kramer , segons ha informat a través de les xarxes socials.

"Després de 50 anys, 10 gires mundials i més de 100 milions de fans... És hora d'una més abans de marxar!", ha manifestat el grup de rock sobre la gira que començarà al setembre i compta amb gairebé 40 dates a diferents ciutats d'Amèrica del Nord durant 2023 i 2024.

La banda estarà acompanyada per The Black Crowes com a teloners i no comptarà amb Kramer, que ha decidit no formar part d'aquest comiat per centrar-se en "la seva família i la seva salut", segons ha precisat el grup liderat per Steven Tyler.

L'any passat, el grup va haver de cancel·lar part de la seva residència a Las Vegas per la recaiguda de Tyler en la seva addicció a les drogues.