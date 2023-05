Foto: Palau Robert

El passat 10 de març es va complir un segle de l'assassinat de Salvador Seguí, conegut com El Noi del Sucre . Per recordar-ne la figura, una de les més destacades de l'anarcosindicalisme a Espanya de principis del segle xx, des del 28 d'abril passat està en marxa, al Palau Robert de Barcelona , una exposició que fa un recorregut per la seva vida i època i explica com Catalunya va esdevenir una societat industrial.

La mostra es podrà visitar fins al 3 de setembre a la Sala 3 de l'edifici, situat a la confluència entre el passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal.

A través del recorregut plantejat, els visitants se submergeixen als escenaris on van tenir lloc alguns dels moments més destacats de la vida d'una de les figures clau del moviment obrer de Catalunya, que va ser un dels impulsors d'avenços laborals com ara la jornada de 8 hores, una cosa que avui es veu com una cosa corrent, però que fa un segle era vist com pràcticament inassolible.