La cobla o la cançó espanyola és un gènere viu que transcendeix el pas dels anys i de les modes perquè està fortament arrelat a l'entranya del nostre poble. El que sí que canvia per llei de vida són els intèrprets i alguns i algunes de les grans figures formen avui ineluctablement part de la història. Però el cas és que han anat tenint relleu gràcies a l'aparició de noves veus que han assumit aquesta herència amb naturalitat, imprimint en tot cas cadascú el seu toc personal. Aquestes noves generacions revelen, a més, una característica especial i és que, a diferència d'altres grans figures del passat, que van sorgir als cafetins i els cafès cantants de vegades com a fruit d'afortunats i imprevistos descobriments puntuals, els i les intèrprets actuals han adquirit una preparació prèvia de caràcter acadèmic.

N'és un bon exemple el cas de la malaguenya Diana Navarro, dotada d'una veu excepcional, però que abans de llançar-se als escenaris va obtenir un màster que li va donar els recursos escènics perquè brillessin amb la màxima força aquests dots naturals. José María Cámara i Juan Carlos Rubio van pensar que seria interessant utilitzar-les perquè protagonitzés un musical on fer de Diana una Concha Piquer rediviva. I així va sorgir l'espectacle “En tierra extraña” que es presenta al teatre Tívoli de Barcelona.

“En tierra extraña” és un revival de les cançons de la cantant valenciana articulat al voltant d'un llibret l'autor del qual situa la Piquer en el context de les relacions que va poder tenir amb dos grans autors del seu temps, com van ser Rafael de León i Federico García Lorca (Alejandro Vera i Angelino Pietat). L'assemblatge, de discutible historicitat, resulta no obstant pertinent perquè l'un i l'altre van ser eximis poetes que van versificar amb ple domini el llenguatge, els motius i els sentiments propis dels ambients populars, encara que la posteritat ha donat a un i altre tractament diferent, potser per raons alienes als valors estrictament literaris.

Sent com és un musical en el millor sentit de l'expressió, En tierra extraña ha fugit de l'artifici escenogràfic que sembla indissociable d'aquest tipus d'espectacles i ha optat per la senzillesa. Tot discorre en un escenari pràcticament buit -el principal element del qual és un piano- durant els assajos previs a una estrena i en el transcurs del qual Rafael de León executa a piano les músiques (va ser el sevillà també pianista?) Fins que apareix Lorca i sorgeix un curiós ambient entre els tres personatges que Rubio amaneix afegint una suposada? relació sentimental entre els dos poetes, així com un hipotètic compromís creatiu del granadí amb la valenciana (es va conèixer la seua amistat amb Encarnación López La Argentinita, però cal dubtar que passés el mateix amb Piquer). riure el públic, encara que el discurs final de Concha/Diana sobre el desastre que intueix escamparà pel solar hispà resulti una mica grandiloqüent. Però el que sobresurt per sobre de tot són les cançons que interpreta Diana Navarro fent ús d'aquesta veu prodigiosa que li permet jugar amb tots els matisos: des dels de to més dramàtic si la lletra de la cobla ho exigeix, als picarescos, frívols o desinhibits, com quan es permet jugar amb “Tatuatge” en un suposat assaig d'aquesta cançó.

Amb el ressò del record de la cantant valenciana, Diana Navarro brilla amb llum pròpia i fa que aquelles velles –i intemporals– coples, de rotunda expressivitat literària i musical, adquireixin un vigor i una força que les fa plenament actuals.