Foto: Daniel Dicenta Herrera

S'ha dit que el teatre espanyol, i per tant el món de l'espectacle en conjunt, ha donat al llarg de l'última centúria un elenc immillorable d'actrius. I sense desmerèixer la vàlua dels seus congèneres masculins, cal dir que escenaris i pantalles han gaudit de la presència d'intèrprets femenins no només extraordinaris sinó, a més, longeus. N'és una bona prova dues figures eximies com Concha Velasco i Lola Herrera, unides per algunes coincidències. La primera, el seu origen comú, ja que totes dues són pucel·lanes. La segona, que han culminat la llarga i reeixida carrera artística interpretant obres escrites per algun dels seus fills. I la tercera, la seva longevitat sorprenent amb plena operativitat interpretativa. Si Velasco la vam poder veure amb vuitanta-tants anys al teatre Borrás poc abans que esclatés la pandèmia, a Lola Herrera tenim el privilegi de retrobar-la ara mateix al teatre Goya al tram final d'aquella mateixa dècada.

Lola ha aconseguit alliberar-se de la servitud d'interpretar el monòleg “Cinc hores amb Mario”, versió teatral de l'obra de Delibes en què va encarnar la figura de la dona d'un catedràtic d'institut que, acabat de morir el marit, vetlla les restes recordant la vida en comú i ho ha fet per convertir-se ara a Estela Anderson, una científica enfrontada a un problema tan greu i actual com el de la manipulació informativa.

Daniel Dicenta Herrera –el seu fill– i Juanma Moreno han escrit una comèdia dramàtica de tres personatges que planteja una sèrie d'interrogants en absolut banals: fins a quin punt estem sotmesos per la tecnologia? som realment lliures? quin tipus de societat hem construït? quin panorama ens planteja el futur més proper? “realment ens mereixem el qualificatiu de “éssers humans”? Qüestions que mereixerien respostes molt més complexes del que permeten els vuitanta minuts que dura aquest text dramàtic, però el tractament del qual, amb les limitacions pròpies d'un text dramàtic, no desmereix en absolut l'interès d'“Adictes”.

Com sol passar amb molta freqüència al teatre, més enllà de l'obra pròpiament dita el major interès d'aquesta funció rau justament en el protagonista que, com hem dit, és una actriu a punt d'assolir els 88 anys (els complirà el 30 de juny ) i que se segueix movent per l'escenari amb absoluta soltesa, interpretant el seu personatge amb plena convicció i, dada molt important en aquests temps en què molts artistes parlen en murmuris gairebé inaudibles, “dient” el text de manera impecablement intel·ligible. Bravo per Lola Herrera! A qui acompanyen Lola Baldrich i Ana Labordeta ia totes les quals ha dirigit una altra actriu, Magüi Mira pel que la posada en escena d'“Adictes” ha estat una tasca completa i enterament femenina, cosa que ens convida a proclamar un segon i encara més rotund brau.