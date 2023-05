Un moment de l'acte de presentació. Foto: ONCE

El passat dimecres 3 de maig es va celebrar a la seu de l’ONCE a Girona, l’acte de presentació del cupó que l’Organització dedicarà el diumenge 7 de maig a Girona Temps de Flors, i la presentació de l’Exposició sensorial floral, Sartu ta Ezagutu - Entra i descobreix, una mostra accessible on es podrà percebre un jardí sense veure’l, tot sentint textures, colors, sons i aromes.

A l’acte de presentació han assistit M. Àngels Planas, Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Règim interior de l’Ajuntament de Girona; Ana Mª Figa, presidenta de l’Associació Amics de les Flors de Girona; Montserrat Galí, secretària de l’Associació Amics de les Flors de Girona; Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya; Fran Rodríguez, director de l’ONCE a Girona i Enrique Berezo-Manso, autor de l’exposició sensorial Sartu ta Ezagutu - Entra i descobreix.

Enric Botí ha assegurat que "les persones cegues vivim la primavera des del tacte, sentint els pètals de les flors entre les nostres mans; l'olfacte, olorant els seus aromes frescos i l'oïda, sentint el cant dels ocells. Que un certamen tan reconegut a escala nacional i internacional tingui una exposició floral sensorial és un pas molt important per a que tota la ciutadania explori amb els seus sentits, sense veure. La cultura inclusiva ens fa iguals. Animo a tots els gironins i gironines, i a tots els visitants, a viure aquesta experiència tan especial, inclusiva i accessible que no deixarà indiferent a ningú".

L’autor Berezo-Manso ha explicat que la mostra, que es podrà visitar del 13 al 21 de maig al Pati de les Magnòlies de Girona, "convida al públic a gaudir d'una experiència sensorial única caminant a través d'un recorregut de tres espais enllaçats, on podran percebre diferents formes, textures, colors, sons i aromes, deixant-se portar per l’oïda, el tacte i l’olfacte, tal com ho faria una persona cega".

El cupó. Foto: ONCE

Les persones que veuen i que vulguin visitar aquesta mostra comptaran amb diferents elements, com ulleres, antifaços, bastons guia, etc… per viure una experiència 100% immersiva. Així mateix, a l’entrada del jardí hi haurà un mapa en relleu, per tal que les persones que entrin es puguin fer una idea de com serà el recorregut. A més, hi haurà informacions accessibles en Braille i un codi QR.

GIRONA TEMPS DE FLORS

La història de Girona Temps de Flors es remunta a l’any 1954, quan Maria Cobarsí va organitzar el primer Concurs d’Exposició Provincial de Flors al Saló de Descans del Teatre Municipal de la ciutat de Girona, una competició per premiar els millors rams de flors i plantes de la província.

La bona acollida del concurs va fer que es convertís, en poc temps, en una celebració coneguda nacional i internacionalment, que se celebra cada any al mes de maig per vestir la ciutat de Girona de flors i colors.