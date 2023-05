Arxiu - Rafael Guillén recull el Premi Lorca de mans del llavors alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en imatge d'arxiu - EUROPA PRESS - Arxiu

El poeta granadí Rafael Guillén , Premi Nacional de Poesia, ha mort als 90 anys després d'una llarga trajectòria literària que la crítica va enquadrar a la Generació dels 50, dins del grup dels escriptors andalusos que van trencar amb la seva obra el silenci que va deixar a les lletres de Granada la postguerra després de l'assassinat de Federico García Lorca, segons han confirmat Europa Press fonts del seu entorn.

Precisament el Centre Andalús de les Lletres va programar per a la recent firada Fira del Llibre de Granada un homenatge al poeta, coincidint amb el seu 90è aniversari. Per la seva banda, la Diputació de Granada, el 2022, va publicar una antologia titulada 'Per dir amor, senzillament' en què cent poetes li rendien homenatge.

A més, la casa que va veure néixer el poeta Rafael Guillén forma des de l'octubre passat part de la guia de carrers emocional que recorre els llocs més singulars i amb més història de la ciutat, després de la col·locació d'una placa commemorativa a la casa que el va veure néixer a la carrer Sant Joan de Déu, en un acte amb familiars, juntament amb l'alcalde de Granada, Francisco Cuenca.

Guillén, un dels autors "imprescindibles" de la seva generació, compta amb una llarga trajectòria artística i entre els seus mèrits figura haver ajudat a recuperar la cultura poètica a Andalusia després de la devastació de la Guerra Civil.

Va ser Premi de la Crítica Andalusa el 2003 per 'Les edats del fred', Premi de les Lletres Andaluses Elio Antonio de Nebrija per la seva trajectòria literària el 2011 i Premi Internacional de Poesia Ciutat de Granada Federico García Lorca el 2014.

Anteriorment ja havia obtingut el Premi del Cercle d'Escriptors i Poetes Iberoamericans de Nova York el 1963, l'Hispano-Centroamericà el 1965, el Leopoldo Panero el 1967 per 'Tercer gesto', el Guipúscoa i el Boscà el 1968 per ' el Ciutat de Barcelona 1970 per 'Los vientos'.

Membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Granada i de la de Nobles Arts d'Antequera, entre les nombroses distincions de què disposa Guillén també destaquen la Medalla d'Or de la Ciutat de Granada, la Medalla d'Or de la Província de Granada, la Medalla d'Honor de l'Acadèmia de Belles Arts de Granada, la Insígnia Poeta Don Luis de Góngora de la Reial Acadèmia de Ciències, Belles Lletres i Nobles Arts de Còrdova i la Medalla d'Honor de la Fundació Rodríguez-Acosta.