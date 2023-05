Teatre. Una escena de l'obra dels Joglars a l'Apolo

Qui m'anava a mi a dir quan vaig assistir fa més de mig segle a la representació de “El diari” a l'acollidor i recol·lecte teatre Candilejas de la Rambla de Catalunya -temps ha desaparegut- que aquell grup, llavors de mim, es convertiria en la companyia teatral més longeva sinó de tot Espanya, que també sí almenys de Catalunya. Però així ha estat i en aquesta llarga singladura als Joglars no els han faltat els èxits rutilants i els aplaudiments estrepitosos, encara que tampoc les ensopegades, traves i censures, perquè mai no és fàcil exercir l'ofici de còmic posant en solfa el món que ens envolta . Ho fan de nou amb la seva última obra, “Que surti Aristòfanes!” que es presenta al teatre Apol·lo.

Ningú no pot posar en dubte que vivim temps en què, almenys al nostre país i continent, ens és donat el gaudi d'àmplies llibertats, però, encara que sembli mentida, també és cert que a poc a poc s'han imposat una sèrie de limitacions no necessàriament, o no sempre, jurídiques, però sí evidentment socials, que condicionen d'alguna manera la nostra capacitat d'expressió. Hi ha temes, situacions i realitats que han adquirit certa pàtina d'intangibilitat i al voltant dels quals no és possible exercir crítica, ni cap qüestionament. És el que, per entendre'ns, ha vingut a anomenar-se “correcció política”. Ho recordava no fa gaire Jordi Milán, director del grup teatral La Cubana, que reconeixia que avui seria impossible representar alguns dels seus grans èxits per aquesta mateixa raó. I ho reiteren els components d'Els Joglars per als que “estem exposats a una societat sobreprotectora capaç de vetar continguts segons alguns, aquells que s'amaguen darrere unes plataformes que els ofereixen total anonimat, les xarxes socials, les fogueres de l'actualitat” .

Doncs bé, els components dels Joglars han tornat a esgotar la seva intrepidesa amb l'obra que presenten ara a l'Apolo i en què es fabula sobre la situació que viuen els internats en un establiment siquiàtric al voltant d'un d'ells, cert professor deposat de la seva càtedra com a conseqüència del linxament patit a causa d'haver-se atrevit a posar el dubte el discurs imperant. Paper que encarna amb mestratge, posant en joc la saviesa acumulat en molts anys d'ofici, Ramon Fonseré, acompanyat de Dolors Tuneu, Pilar Sàenz, Xavi Vilà, Alberto Castrillo-Ferrer i Ángelo Crotti. Tot això sota la invocació que es fa al gran mestre de la sàtira teatral, el grec Aristòfanes.

Com totes les produccions dels Joglars, “Que surti Aristòfanes!” és un espectacle poc o gens convencional, desmelenat, divertit, sorprenent, amb un llenguatge atrevit, ambientació imaginativa i situacions desopilants, però no banal. Perquè quan l'espectador desprèn la closca descobreix que al text hi subjau un discurs crític sobre la llibertat d'expressió que és evident. Cosa que aquest grup sempre ha defensat contra vent i marea en temps gens fàcils i que reitera de nou amb la mateixa força i convicció que fa… seixanta anys!