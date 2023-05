El Castell de Peralada. Foto: Wikipedia

El Festival de Peralada celebrarà la seva 37a edició del 28 de juliol i el 5 d'agost a Castell de Peralada i amb un programa amb "grans noms de la música" com Jordi Savall, el pianista Helmut Deutsch, la soprano Serena Saénz i el tenor Xabier Anduaga, a més de 2 exposicions i una setmana de Campus de Peralada per a estudiants de dansa.

El director del festival, Oriol Aguilà, i la presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué, han presentat l'edició aquest divendres 5 de maig al Centre Ideal de Barcelona, que aplega onze propostes artístiques que se celebraran a l'església del Carme i al mirador del castell de Peralada per les obres de construcció del nou auditori.

El tenor Freddie De Tommaso serà l'encarregat d'inaugurar el programa amb "una nit cent per cent Verdi", ha explicat Aguilà, en què interpretarà algunes de les àries més estimades del compositor italià acompanyat a l'escenari per la pianista i directora d'orquestra Audrey Saint-Gil.

L'endemà, la soprano Diana Damrau i el baix baríton Nicolas Testé presentaran el recital d'òpera, opereta i lied 'All or Love' amb el pianista Helmut Deutsch, i el dia 30 el conjunt Cappella Mediterranea interpretarà sota la batuta de Leonardo García Alarcón un "diàleg artístic" entre Astor Piazzolla i Claudio Monteverdi.

MÚSICA ANTIGA AMB SAVALL I FLAMENC AMB GALVÀ



El 31 de juliol arribarà el "gran ambaixador del renaixement de la música antiga", Jordi Savall, que combinarà la viola de gamba amb la direcció de Le Concert des Nations, que interpretarà un repertori de compositors com Guillaume Dumanoir, Monsieur de Sainte-Colombe i Marin Marais, entre d'altres, i l'1 d'agost es podrà veure l'espectacle de flamenc 'Solo' d'Israel Galván.

Per commemorar el centenari del naixement de la soprano Victòria dels Àngels, el festival celebrarà un homenatge el 2 d'agost amb la soprano Núria Rial i pianista Rubén Fernández Aguirre, i l'endemà pujarà a l'escenari el tenor Jonathan Tetelman, que forma part de l'aposta del festival pel "talent jove", ha destacat Aguilà.

La soprano Serena Saénz i el tenor Xabier Anduaga s'aliaran el 5 d'agost en un recital d'àries i duos de bel cant acompanyats pel gran pianista Maciej Pikulsk, i posaran punt final a una edició que reunirà "importants debuts, figures internacionals i emergents i talent de casa”.

El festival se suma a la celebració del centenari del Grup Perelada amb l'espectacle 'L'obsequi' del compositor Marc Timón, la coreògrafa i ballarina Iratxe Ansa i el coreògraf i ballarí Botis Seva, que es podrà veure els dies 6 i 7 de maig al Centre Ideal i que inclou una "tast immsersiva".

UNA CITA "DE REFERÈNCIA"



Isabel Suqué ha destacat que el festival es vol convertir en una cita imprescindible i "de referència tant al país com internacionalment", així com en un epicentre de les arts d'Europa per la seva aposta per la innovació i la creació.

L'acte ha conclòs amb el lliurament del guardó del III Carme Mateu Young Artist European Award a la categoria de millor coreògraf a Botis Seva, que va ser reconegut al novembre i ha rebut el premi aquest divendres de mans de Suqué, que ha destacat que el seu talent "connecta amb tanta força amb la societat".