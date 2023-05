El Chillida Leku d'Hernani (Guipúscoa), s'ha emportat el Premi Museu de Portimão d'Acollida, Inclusió i Pertinença. | @EP

El museu valencià d'etnologia L'Etno de València ha guanyat el Premi Emya al Millor Museu Europeu de l'Any, un guardó concedit per l'European Museum Forum (EMF) aquest vespre en una gala celebrada a la Llotja de Mar de Barcelona.

L'Etno ha guanyat per operar "amb una sòlida base ètica i un compromís apassionat, per aconseguir un canvi positiu a la regió", per mantenir un diàleg obert i inclusiu i per oferir un accés universal als visitants, informa l'organització dels premis en un comunicat.

El museu Chillida Leku d'Hernani (Guipúscoa) ha guanyat el Premi Museu de Portimão d'Acollida, Inclusió i Pertinença per la seva agenda social activa, per reivindicar els valors relacionats amb els drets humans, la justícia social, la música i la filosofia i per la seva programa d'activitats "que utilitzen l'expressió multisensorial i multicreativa per promoure el diàleg i la tolerància".

El Premi del Consell d'Europa ha estat per al Museu dels Treballadors de Copenhaguen (Dinamarca), i el Premi Kenneth Hudson al coratge institucional i a la integritat professional se l'ha endut el museu 23,5 Hrant Dink Site of Memory (Turquia).

El Premi Silletto a la participació i el compromís comunitari ho ha guanyat el Museu Arqueològic Otar Lordkipanidze Vani, del Museu Nacional de Geòrgia, mentre que el Premi Museu Meyvaert per a la sostenibilitat ambiental ha estat per al Museu Suís d'Agricultura.