Nit dels Museus / L'Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet celebra una nova edició de la Nit dels Museus amb activitats per gaudir d’aquests espais culturals en horari nocturn. Dissabte, 13 de maig, a partir de les cinc de la tarda i fins a la una de la matinada, el Museu de L’Hospitalet i el Centre d’Art Tecla Sala oferiran una programació pensada per apropar l’art i el patrimoni de la ciutat a tots els públics.

A més de les portes obertes al Museu, a patir de les 18.30 hores, hi ha programades visites guiades tant a les exposicions permanents com a les temporals. Per començar, a Casa Espanya podrem veure “Els deportats hospitalencs als camps nazis” i, a continuació, “L’Hospitalet del s. XX. L’Hospitalet i la memòria democràtica”. Les visites guiades continuen a les 20.30 hores a l’Harmonia, on es podrà visitar “Color, forma i volum. Els retaules de l’església de L’Hospitalet”, una mostra de retaules del segle xvi. En acabat, coneixerem l’obra de Joan Claret a “Construcció i vibració / 1959-1966”, que mostra l’etapa més destacada d’aquest mestre, model del constructivisme a Catalunya. La darrera visita guiada serà a les 22.30 hores a la seu de Casa Espanya, amb “L’Hospitalet: un indret, una història”, l’exposició permanent d’història de la ciutat.

Per completar l’experiència al voltant del Museu, el carrer del Xipreret lluirà una ambientació i una il·luminació especials, i a la plaça de Josep Bordonau i Balaguer, ens trobarem la Lola Van, que ens portarà música i un mapping.

PROGRAMACIÓ ESPECIAL AL CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA

El Centre d’Art Tecla Sala obrirà les portes en horari nocturn per veure les exposicions actuals: “Fatamorgana”, de Gino Rubert; “Cosmos-Caos”, de Ferran Garcia Sevilla, i “Tik Tak. L’impacte de l’economia global en els cossos”, d’Enric Maurí.

Com a activitat associada a l’exposició “Fatamorgana”, a les 20 hores es durà a terme la gimcana “A la lluna també s’hi rendeixen davant el desig”, per descobrir de manera divertida tots els detalls de l’obra de l’artista Gino Rubert.

En el marc de la Nit dels Museus, la Fundació Arranz-Bravo inaugurarà, a les 19 hores, la seva nova exposició temporal “Abrir la boca bien grande, cerrar el puño bien fuerte”, de Natalia Domínguez. L’artista, que fou seleccionada pel programa de residències de Sant Andreu Contemporani-Fabra i Coats 2023, mostra un compendi dels seus interessos recents en l’àmbit de la pràctica escultòrica.

Per la seva banda, al TPK. Art i pensament contemporani, a les 21 hores es farà una visita guiada en el marc de l’exposició “El desert químic”, un experiment terapèutic a càrrec de l’artista Xesco Mercé, que també realitzarà una performance. A continuació, s’obrirà “El Punt: un espai per compartir”, un espai d’intercanvi de projectes, intuïcions i processos creatius, en un format divers i espontani.

La música en directe posarà la banda sonora a aquesta nit tan especial. A partir de les 18 hores i fins a la mitjanit, els combos i formacions musicals de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L’Hospitalet actuaran als jardins de Tecla Sala. A més, a partir de les 22 hores, tindrà lloc un concert de música acústica en el marc de l’exposició “Cosmos-Caos”, de Ferran Garcia Sevilla.

ART I PÚBLIC INFANTIL

El públic infantil compta amb diverses activitats pensades per apropar-lo als museus d’una manera sensorial. Per començar, a les 17.30 hores, a Can Riera, els infants s’introduiran en el món de l’artista Jackson Pollock mitjançant l’ús del robot Sphero per crear una obra d’art abstracta. Més tard, ja entrada la nit, la seu de l’Harmonia del Museu acollirà l’activitat “Nit de pijames al Museu”, organitzada pel Centre d’Esplai Xixell.

Per la seva banda, la Fundació Arranz-Bravo ha preparat dos laboratoris artístics entorn de l’obra d’aquest artista. A les 17 hores en tindrà lloc un de pensat per a infants de tres a cinc anys, i a les 18 hores, un altre adreçat a nens i nenes de sis a deu anys. Per fer aquestes activitats cal fer inscripció prèvia a: fundacioarranzbravo@l-h.cat

De manera paral·lela, el Centre d’Art Tecla Sala organitzarà l’activitat familiar “Una família de tigres creuant un riu”, de 18.30 a 20 hores, en el marc de l’exposició “Cosmos-Caos”, de Ferran Garcia Sevilla. Aquesta proposta ens convida a endinsar-nos en l’obra de l’artista a través d’un recorregut per l’exposició i diverses accions de manipulació d’imatges i objectes relacionats amb els seus treballs.