Foto: Fundació la Caixa

La directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán; el director del Museu de la Ciència CosmoCaixa, Valentí Farràs, i el manager de producció i instal·lació d’exposicions del Museum of Science de Boston, Peter Garland, han presentat avui 'La Ciència de Pixar', exposició creada pel Museum of Science de Boston i Pixar Animation Studios que arriba ara al Museu de la Ciència CosmoCaixa com a primera parada a Espanya i segona a Europa, després d’haver passat per l’Experimentarium de Copenhaguen.

L’exposició ofereix una mirada única al procés de creació de les pel·lícules de l’univers Pixar. En la mostra, que es podrà veure a Barcelona fins al 3 de setembre, els visitants hi podran aprendre conceptes STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, per la sigla en anglès) per mitjà d’elements interactius entretinguts.

L’art i la creativitat són inseparables de la ciència i la tecnologia en les pel·lícules d’animació per ordinador. Aquesta és la tercera col·laboració de la Fundació ”la Caixa” amb els estudis Pixar. El 2015, Pixar. 25 anys d’animació va suposar una profunda revisió del treball d’aquesta companyia pionera en l’animació per ordinador en els seus 25 anys d’història. Després, Pixar. Construint personatges (que ha itinerat per cinc CaixaForum des del 2020) es va centrar en el procés de disseny visual dels personatges de Pixar que permet que encaixin amb la resta d’elements de la pel·lícula i que l’argument es transmeti de la millor manera possible. Ara, La Ciència de Pixar dona a conèixer, a través dels seus vuit àmbits, els passos del procés tècnic que fan servir els artistes i els científics informàtics de Pixar.

L’objectiu de la nova exposició és descobrir capa a capa, de manera atractiva per a tots els públics, els conceptes científics, informàtics i matemàtics que hi ha rere els nostres personatges de Pixar favorits. Per això, l’exhibició està organitzada en vuit àmbits, cadascun dels quals explica en profunditat un pas concret del procés tècnic de Pixar: el modelatge, que permet crear els personatges en 3D; el rigging, amb el qual es desenvolupen els ossos, els músculs i les articulacions virtuals; el disseny de superfícies i escenaris; l’animació, que dona vida a la història; la simulació, que proporciona moviments automatitzats; la il·luminació, amb la qual s’aconsegueix un impacte emocional més gran, i la renderització, que converteix escenes en 3D en imatges de dues dimensions.

En els més de 1.000 metres quadrats que l’exposició ocupa al Museu de la Ciència CosmoCaixa, els visitants hi podran conèixer tots aquests passos que Pixar cuida en tot detall per donar vida als seus mons i els seus protagonistes. Desenes d’elements interactius i audiovisuals els faran descobrir què s’amaga darrere de les pel·lícules de Pixar, des del primer llargmetratge animat per ordinador, Toy Story, que es va estrenar fa més de dues dècades, fins al llançament de Coco.

Per comprendre millor la ciència i les matemàtiques que intervenen en la creació de les pel·lícules de Pixar, els visitants podran veure diferents audiovisuals en els quals podran escoltar de primera mà les explicacions dels membres dels equips de producció dels estudis. També se’ls convidarà a experimentar diferents rols dins del canal de producció per mitjà d’elements interactius no tan sols físics, sinó també virtuals.

En l’àmbit «Escenaris i càmeres», per exemple, els visitants hi descobriran com van aconseguir la ubicació i els angles de la càmera per crear una vista d’insecte per a Bichos; a «Modelatge», intentaran crear una escultura digital a partir de l’esbós d’un artista, i a «Il·luminació», utilitzaran llums per resoldre reptes semblants que Pixar va afrontar per crear escenes submarines amb llum virtual a Buscant en Nemo. El recorregut expositiu inclou, a més, recreacions a escala humana de molts dels personatges de Pixar, com Buzz Lightyear (de Toy Story), Dory (de Buscant en Nemo), Mike i Sulley (de Monstruos, S. A.), Edna Moda (d’Els increïbles) i WALL•E (de la pel·lícula homònima).