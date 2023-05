Ron Lach / Pexels

Si estàs buscant un lloc per veure sèries i pel·lícules gratis amb gran varietat, Crackle és la millor opció, ja que inclou més de 1000 pel·lícules disponibles a Full HD. De fet, el contingut es pot veure a 1080p Full HD, sent la millor qualitat disponible. La seva varietat és deguda a les seves aliances amb grans productores com Sony Pictures, Columbia Pictures i TriStar Pictures.

De cara a les noves restriccions en pàgines streaming com Netflix, moltes persones es troben buscant on veure sèries i pel·lícules en línia gratuïts sense riscos de bloqueig. La majoria d'aquestes plataformes estan disponibles a certs països, per tant comptar amb una VPN d'Espanya o qualsevol altre país pot ser una solució per eliminar el bloqueig.

Avantatges de veure sèries i pel·lícules amb una VPN

Una Virtual Private Network o VPN, per les sigles en anglès, són connexions privades que bloquegen l'adreça IP d'un ordinador. Això vol dir que l'accés d'aquest usuari al vostre navegador es dóna a través d'un xifrat potent amb coordenades a un altre lloc del món. A més de no tenir limitacions per consumir qualsevol tipus de contingut, un altre valor positiu d'una VPN d'Espanya o de qualsevol altra part, és que et permet compartir informació sense por que sigui robada. És una eina molt avantatjosa per a les persones que solen connectar-se en xarxes públiques, els xifrats de les quals són vulnerables davant hackers.

No obstant això, tots aquests beneficis només poden ser obtinguts si tries la millor VPN espanyola, ja que no tots els proveïdors ofereixen la mateixa qualitat. L'ideal és que previ a la teva subscripció pots optar per una versió gratuïta per tal de gaudir durant un temps els beneficis i determinar si és el que busques.

4 llocs on veure sèries i pel·lícules en línia gratuïts sense bloquejos

Més enllà de lús duna VPN, o no, seleccionar un lloc on veure sèries i pel·lícules és un tema complex, producte de les violacions per drets dautor. Per tant, no totes les plataformes es poden utilitzar. Quedarà en tu la responsabilitat de veure a quins llocs ingresses i quin tipus de contingut vols veure en línia.

RTVE Play

És considerada una de les millors plataformes de streaming gratis a Espanya , ja que té canals nacionals i posseeix més de 3000 títols disponibles. És una plataforma de streaming propietat del canal de televisió públic espanyol RTVE, per la qual cosa tot el contingut prové d'aquest canal.

A diferència de la competència, RTVE Play no té moltes publicitats, no cal crear un perfil o ingressar algun compte personal al moment de fer-lo servir. Tots aquests valors ho han convertit en un dels favorits dels internautes.

Si no us trobeu a Espanya, necessitareu una VPN espanyola , és a dir, un servidor d'aquest país per poder canviar la ubicació de la IP i eliminar-los bloquejos geogràfics.

Crackle

La majoria dels usuaris trien la plataforma perquè no s'ha de crear un usuari per poder gaudir dels seus serveis. A més, la seva interfície és fàcil dutilitzar.

L'únic factor negatiu de Crackle és la infinitat d'anuncis publicitaris en el moment de veure'n el contingut. Els talls es produeixen de tant en tant, i una publicitat pot durar de 30 segons a 3 minuts.

Per utilitzar aquesta plataforma streaming fora dels Estats Units, cal tenir un proveïdor de VPN, ja que està pensat per a usuaris daquest país.

The Roku Channel

Com l'anterior, The Roku Channel és un lloc web dels Estats Units, propietat de Roku Inc, una companyia d'entreteniment. Figura com una de les millors opcions perquè les seves publicitats no són tan intrusives.

Posseeix aliances amb productores estrangeres com Warner Bros, Sony Pictures i Paramount fent de la seva oferta, variada i interessant. Tot i que ofereix els seus serveis gratuïts, té una membresía paga on els clients accedeixen a contingut exclusiu o abans que la resta.

No és una plataforma la publicitat de la qual apareix a cada estona, per la qual cosa és molt sol·licitada.

Peacock

La seva popularitat és perquè Peacok és propietat de la famosa cadena d'entreteniment, NBCUniversal. Es caracteritza per ser un lloc on veure pel·lícules i sèries gratis amb excel·lent resolució i rapidesa.

La majoria del contingut compartit forma part de la subscripció paga. No obstant això, hi ha opcions gratuïtes que es mantenen perquè els usuaris puguin gaudir d'alguns dels continguts.

Un altre dels seus beneficis és que la seva versió gratuïta no mostra gaires anuncis en relació amb altres plataformes. Peacock només mostra dos minuts d'anuncis abans de començar la pel·lícula i no interromp el vídeo.

Accedir a Peacok és fàcil. Es pot fer des de la seva pàgina web o aplicació mòbil, encara que des de la versió mòbil és una mica incòmoda per buscar contingut per la forma com està elaborada la seva interfície.

Com a punt negatiu hi ha que els subtítols no són freqüents, ja que la plataforma doblega les pel·lícules. A més, si no et trobes als Estats Units, n'has d'utilitzar una VPN d'Espanya per accedir al contingut que tingui un servidor d'aquest país.

Contingut gratuït i 100% legal

Aquestes són només algunes de les plataformes que pots trobar per veure sèries i pel·lícules gratuïts sense risc de bloqueig. Els dominis explicats anteriorment disposen de drets legals per incloure el material, per la qual cosa no hi ha riscos per als usuaris.