El pintor Manuel Ayaso (Aguiño, Ribeira, 1934) va morir aquest dilluns als 89 anys. Al llarg de la seva vida, que el va portar a emigrar de jove als Estats Units, va rebre diferents reconeixements de caràcter internacional.

Manuel Ayaso, artista de Ribeira (La Corunya) - AJUNTAMENT A CORUÑA

Ayaso va ser nomenat el passat any Fill Predilecte de Ribeira, el seu municipi natal. Així, els grups que conformen la Corporació Municipal han transmès aquest dimarts la seva "més sincera pesar" per la mort de l'artista, que qualifiquen com "un dels artistes més excel·lents de l'ajuntament, de Galícia i de tot Espanya".

"Volem expressar el nostre condol als seus familiars, amics i veïns i forans en general que es van sentir captivats per aquest creador universal, posseïdor d'un estil únic i incomundible només a l'alçada dels grans mestres com Goya o Picasso, cosa que el va fer mereixedor d'innombrables distincions", explica la Corporació de Ribeira en un comunicat.

Entre els guardons que va aconseguir figuren el Premi Trubeck, el Premi de Pintura de la Fundació Tiffany, el Premi Purchase del Museu de Nova Jersey, el Premi d'Arts Plàstiques de Galícia i el Premi Barbantia.

També ha manifestat el seu condol el conseller de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, que al seu compte de Twitter lamenta que "Galícia perd un gran artista" i "autor d'una vasta obra plàstica amb una iconografia pròpia".

Precisament, la setmana passada la Xunta inaugurava a Ribeira, al Museu d'Arts do Gravat a Estampa Dixital, una mostra amb obres d'Ayaso, a més del també barbanç Alfonso Costa, per commemorar el 50è aniversari de la mort de Picasso.

A més, l'Ajuntament de la Corunya expressa el seu "profund pesar" per la mort de qui és "un dels pintors de referència de Galícia de les últimes dècades". Així, recorda que la ciutat herculina va rendir al començament d'any un homenatge amb una exposició que repassava la seva carrera.