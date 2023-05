Joan Mari Irigoien - Twitter de @ElkarArgitaletx

L'escriptor donostiarra Joan Mari Irigoien (1948), exdirector del diari Egin, ha mort aquest dimecres als 75 anys, segons ha informat l'editorial Elkar.

Irigoien va néixer al barri donostiarra d'Altza el 1948. Va estudiar Enginyeria i també va ser futbolista al segon equip de la Reial Societat.

A més, va treballar al diari Egin com a corrector, va ser professor i va realitzar guions per a Euskal Telebista. Irigoien, que va escriure nombroses obres al llarg de la seva vida, va ser durant molts anys emprat de l'editorial Elkar.

En la seva trajectòria va escriure llibres de poesia com 'Denbora ez zuen nora' o 'Sonets de la vida', novel·les com 'La promesa del gall' o 'Babilònia', entre moltes altres, biografies i poesia per a joves.