La Fundació ”la Caixa” continua amb la programació del cicle de música electrònica i avantguarda DNIT durant el segon trimestre de l'any. Aquesta proposta musical i audiovisual que se celebra a CaixaForum Barcelona haurà acollit en total tres grans cites on es combinen artistes internacionals consolidats de la música experimental amb noms emergents de l'escena nacional.

D'aquesta manera, l' Auditori de CaixaForum Barcelona es tornarà a convertir en l'escenari per a la cita del DNIT del 26 de maig. Amb aquest darrer concert, el centre cultural reafirma el compromís d'expandir la varietat estilística de les seves propostes sense deixar de ser un espai de referència consolidat a l'escena de la música electrònica experimental de la ciutat.

PLAID A PRIMÍCIA

L'última actuació d'aquest segon trimestre de l'any es durà a terme al vestíbul de CaixaForum Barcelona i anirà a càrrec de Plaid , coneguts també com Ed Handley i Andy Turner. Plaid són tota una institució des de finals dels vuitanta i un dels pilars per a qualsevol aficionat de la música electrònica que calgui. Principalment han treballat com a Plaid, encara que també sota altres àlies, com The Black Dog i Balil, a més de col·laborar amb grans noms del pop, com Björk. Presentaran per primera vegada a Espanya el seu onzè àlbum, Feorm Falorx , un treball rítmic i de fosca angulosa, però que manté la seva melodia habitual, marca de la casa i qualitat per la qual són estimats. El seu darrer treball uneix la passió per la tecnologia i el so més avantguardista.

Per arrodonir aquesta vetllada, el productor valencià Pépe presentarà en primícia el seu recent àlbum Reclaim . La música de Pépe ha fet la volta al món i ha despertat l'interès de primeres espases com Ben UFO, Peggy Gou, Shanti Celeste i fins i tot Disclosure. El seu darrer treball imagina un futur posthumà on la natura té via lliure per florir i arrelar-se al voltant de les estructures construïdes per l'home.

DNIT: UN RADAR DE TENDÈNCIES

Un divendres al mes, els concerts del DNIT a CaixaForum Barcelona han esdevingut una cita imprescindible per als amants de la música electrònica i els nous sons d'avantguarda, ja que acullen les propostes més innovadores de l'experimentació electrònica.

El darrer any, el cicle DNIT es va redefinir i rellançar després de 10 anys d'activitat, al llarg dels quals ha ofert més de 65 concerts, inclosos els d'algunes de les figures més rellevants de l'experimentació i l'avantguarda actual, com ara Gaussian Curve, Kode9, Zora Jones & Sinjin Hawke, The Black Dog, Barker, Tim Hecker, Ben Frost, Holly Herndon, Mika Vaini i William Basinski, entre moltes altres.

Com a novetat, durant aquest segon trimestre, el DNIT viatja als centres CaixaForum de Madrid i de València amb alguns dels seus millors espectacles. Amb aquesta proposta itinerant, la Fundació ”la Caixa” apropa al públic una programació d'actualitat rabiosa, compromesa amb la cultura més innovadora i creativa. Es tracta de propostes artístiques de qualitat que posicionen el centre cultural com tot un referent a l'escena musical més independent de Barcelona i un lloc de trobada imprescindible per als amants de l'electrònica més nova.