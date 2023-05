La ciutat acollirà una impressionant llista d'artistes, des de Beyoncé i Maroon 5 fins a Bob Dylan i Harry Styles. | @EP

Elton John i Coldplay obriran aquesta setmana la temporada de concerts i festivals a Barcelona, que donarà la benvinguda aquesta primavera i estiu a artistes com Beyoncé, The Who, Maroon 5, Bob Dylan, Harry Styles, Iron Maiden i The Weeknd, així com a Rosalía, Blur i Depeche Mode dins del Festival Primavera Sound.

Elton John oferirà els seus dos únics concerts a Espanya dins de la seva gira de comiat 'Farewell Yellow Brick Road Tour' aquest dilluns i dimarts al Palau Sant Jordi, el dia abans que aterri Coldplay amb quatre concerts a la ciutat, també els únics a Espanya dins de la gira mundial.

La banda britànica capitanejada per Chris Martin actuarà els dies 24, 25, 27 i 28 de maig a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que ha penjat el cartell de 'sold out' després d'esgotar les 200.000 entrades per a les quatre cites, i el dia 31 de maig començarà el Primavera Sound 2023, que se celebrarà fins al 4 de juny al Parc del Fòrum.

PRIMAVERA SOUND, BEYONCÉ I SHARE FESTIVAL



Blur, Rosalia, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Skrillex, Maneskin, Calvin Harris, Halsey, Fred again..., Tro, Núria Graham, Maggie Rogers, Tokischa, New Order, John Cale i Turnstile són alguns dels destacats aquesta edició, que per primera vegada a la història també tindrà edició, del 8 al 10 de juny, a Arganda del Rey (Madrid).

El dijous 8 de juny serà el torn de Beyoncé a l'Estadi Olímpic dins de la seva gira 'Renaissance World Tour', la primera en solitari en sis anys, i li agafarà el testimoni l'endemà el Share Festival, que se celebrarà el 9 i 10 de juny al Fòrum amb Bizarrap, Quevedo, Dellafuente i Morad com a estrelles del cartell.

THE WHO, MAROON 5, ALEJANDRO SANZ I SONAR AMB APHEX TWIN I BAD GYAL



The Who, acompanyats de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), portaran el 14 de juny els seus clàssics al Palau Sant Jordi, que acollirà Maroon 5 el dia 16 i Alejandro Sanz el 17, i paral·lelament, el Festival Sónar celebrarà la 30a edició a Fira de Barcelona del 15 al 17 de juny i amb Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Bicep i Fever Ray com a protagonistes.

A finals de juny arribarà Bob Dylan amb un doblet els dies 23 i 24 de juny al Gran Teatre del Liceu dins la seva gira 'Rough and rowdy ways tour', i el cap de setmana del 29 de juny a l'1 de juliol se celebrarà el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb Suede, The Libertines, Spiritualized, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Whitney, La Casa Azul i Aurora.

Del 5 al 8 de juliol aterrarà a la ciutat el Festival Cruïlla amb un cartell encapçalat per The Offspring, Alt-J, Placebo, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Ruben Blades, Omara Portuondo i Antònia Font, abans que el dia 12 actuï Harry Styles a l'Estadi Olímpic; Iron Maiden al Palau Sant Jordi, el dia 18, i The Weeknd a l'Estat Olímpic el dia 20.

NOUS FESTIVALS ÀNIMA I NITS DE BARCELONA



Barcelona albergarà aquest estiu el nou festival Les Nits de Barcelona, que del 27 de juny al 26 de juliol ha programat Natàlia Lafourcade, Morat, David Bisbal, Tom Odell, Sebastià Yatra i Melody Gardot, Glòria Trevi, Manhattan Transfer, Antonio Orozco, Alizzz i Diego el Cigala, entre d'altres.

També acollirà la primera edició de l'Ànima Festival Jardins Pedralbes, que del 10 al 27 de juliol tindrà al Poble Espanyol Anastacia, Chris Isaak, Bastille, Fito Páez, Soft Cell i Gustavo Santaolalla, LP, Jacob Collier, Zahara, Delaporte, M Clan i Seguretat Social.

FESTIVALS DE PORTA FERRADA, CAP ROIG I SONS DEL MÓN (GIRONA)



A finals de juny començarà la temporada de festivals d'estiu arreu de Catalunya, com el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que se celebrarà del 30 de juny al 20 d'agost amb Ludovico Einaudi, Ben Harper & The Innocent Criminals, Wilco, Crystal Fighters i Jorge Drexler, entre d'altres.

El Cap Roig Festival (Girona) es farà del 14 de juliol al 19 d'agost de la mà de Rod Stewart, Norah Jones, Simply Red i Luz Casal, mentre que Festival Sons del Món de Roses (Girona) obrirà amb Vicco una edició per la qual desfilaran, del 21 de juliol al 7 d'agost, cantants com Raphael, Zaz, Guitarricadelafuente, The Jacksons i Antonio Orozco.

El Festival Jardins Terramar de Sitges (Barcelona) se celebrarà del 28 de juliol al 9 d'agost amb Zucchero, Kraftwerk, Tom Jones, Zaz, Amics de les Arts, Suu, Sara Baras, Malú, Fangoria i Blaumut, i el Festival de Música de Cambrils (Tarragona), que se celebrarà del 28 de juliol al 6 d'agost, comptarà amb Pablo López, Luz Casal, Els Amics de les Arts, un xou sobre Michael Jackson, Stay Homas i Rosario.