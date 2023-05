Teatre.Akadu00e8mia.Súcia

La moral social és un concepte, en canvi, constant l'evolució del qual depèn en bona part de la manera com els grups humans van adquirint consciència de la necessitat d'aprofundir en el respecte a les persones, sigui quin sigui el seu origen, sexe o condició. Durant mil·lennis s'ha considerat una cosa natural que la dona exercís un paper vicari respecte a l'home, però en els dos darrers segles s'ha anat produint un canvi, sens dubte excessivament lent però imparable, que ha acabat amb el ple reconeixement de la igualtat d'un sexe o l'altre, almenys al nostre món, que no a tot arreu. I això ha produït com a conseqüència que conductes que abans s'acceptaven o toleraven han quedat desqualificades i condemnades.

L'exemple més clar és el de l'abús sexual que s'exercia ancestralment sobre la dona, un fet que, en general, quedava ocult en la intimitat de la vida familiar o de la parella i que actualment no només és un fet rebutjable, és senzillament una conducta delictiva.

Ara bé, això no vol dir que hagi desaparegut, i per això la necessitat de desenvolupar una denúncia constant de situacions de tal tenor. Bárbara Mestanza ha utilitzat el teatre amb l'espectacle titulat “Sucia” que es presenta a la sala Akadèmia.

L'autora ha jugat amb diversos elements. D'una banda, una acció dramàtica que es desenvolupa al centre de l'espai escènic i que té ella mateixa com a protagonista, acompanyada de Pep Ambrós. D'altra banda, un ampli referent audiovisual en què s'ofereix un ampli ventall d'entrevistes amb persones que parlen d'aquest tema, bé com a experts, bé com a subjectes pacients, bé com a mers ciutadans. I finalment una enquesta en què són convidats a participar de forma virtual els espectadors en arribar a la sala i el resultat dels quals va apareixent en pantalla.

Tot això fa que “Súcia”, a diferència del que passa habitualment al teatre, no sigui una ficció dramàtica més o menys afortunada, sinó un veritable documental escènic i, alhora, una forma de protesta amb què Mestanza tracta de visibilitzar el problema amb tota evidència subsistent i regirar l'estómac de l'espectador. Una cosa de la magnitud de la qual dona prova l'enquesta que citem al principi i de la qual només hem retingut una última dada.

El dia que assistim a la funció, 23 persones de les presents a la sala van confessar haver patit o conegudes sevícies d'aquest tipus. El que, tenint en compte l'aforament de l'Akadèmia, dona com a resultat un percentatge força preocupant.