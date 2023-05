La companyia ofereix als seus clients avantatges exclusius com ara entrades, accessos preferents i descomptes promocionals. | @EP

La companyia és Tren Oficial d'un gran nombre d'esdeveniments culturals, entre ells festivals i concerts com el Starlite a Marbella, Viu Llatí a Saragossa, Icònica a Sevilla, Oncle Pepe a Jerez de la Frontera (Cadis) o el Big Sound Festival amb la Ciutat de les Arts i les Ciències de València de fons.

Com en tots els acords de col·laboració en què Renfe és Tren Oficial, l'empresa ofereix avantatges per als seus clients, com ara accessos preferents, sorteigs d'abonaments, entrades o descomptes promocionals als assistents dels festivals i als expositors de totes les activitats que viatgin als trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity.

Així mateix, el programa de fidelització MÁS Renfe, que és gratuït i compta amb més de 3 milions de clients, oferirà entrades gratuïtes als festivals entre els seus clients, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Renfe promou i acosta la cultura a les persones amb els seus trens, per això duu a terme nombroses accions pròpies, com ara la recent exposició de fotografia sobre Nino Bravo que va tenir lloc a l'interior d'un AVE Madrid-València amb motiu del 50è aniversari de la mort del cantant, o el cicle de pel·lícules de Luis García Berlanga que es va oferir als clients a través de la plataforma PlayRenfe amb motiu del centenari del director.

També la companyia ha signat acords de col·laboració amb entitats de tota mena, com amb els principals museus estatals per viatjar amb tren i accedir-hi a meitat de preu; o amb l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, l'empresa de trens oficial dels Premis Goya, encarregada de facilitar el trasllat dels acadèmics i nominats a la gala anual.

A més, Renfe ha estat aquest any Tren Oficial de la I Edició dels Premis Talía, després de l'acord de col·laboració amb l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya, i de la Fira del Llibre de Madrid, portant divendres passat fins a Saragossa selecció d'autors que tindran presència a la propera cita per celebrar una trobada amb l'organització de la fira d'aquesta ciutat.