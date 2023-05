Chas Newby - Xarxes socials

Chas Newby , el músic britànic que tocava el baix per a The Beatles durant els primers dies de la banda, va morir a l'edat de 81 anys. No s'ha revelat la causa de la mort.

Els homenatges al primer baixista esquerrà dels Beatles, que també va tocar amb John Lennon a la seva primera banda, The Quarrymen, es van començar a difondre a les xarxes socials dimarts al matí.

Un germà de l'exbaterista dels Beatles, Pete Best, va confirmar la notícia dimarts a Facebook. “Tant Pete com jo i tota la família Best absolutament devastats en escoltar les notícies molt tristos respecte a un dels amics més propers de la família, Chas Newby, que va morir ahir a la nit”, va dir Roag Best. “Molts de vostès el coneixeran per tocar el baix tant per a The Beatles com per a The Quarrymen, però per a nosaltres era un Chas relaxat amb un gran somriure. Realment ho estranyarem. Sempre als nostres pensaments. Déu et beneeixi Chas", va afegir.

El Cavern Club Liverpool , on els Beatles van començar la seva carrera, va escriure a Facebook: “Amb gran tristesa hem conegut la mort de Chas Newby”. “Curiosament, també va ser el primer baixista esquerrà de The Beatles. RIP Chas Newby pensaments i bons desitjos de tots a The Cavern Club”, afegeix.

"RIP Chas Newby, Beatle de farciment i bon tipus", va escriure l'historiador dels Beatles Mark Lewishon a Twitter. “Va substituir Stuart en algunes dates quan els Beatles van tornar d'Hamburg per primera vegada, a finals de 1960, inclosa la transcendental data de Litherland. També VA SER un dels Quarry Men. Un home encantador, sempre és un plaer conèixer-lo”, va continuar afirmant l'historiador.

Nascut a Liverpool el 1941, Newby va ser famós pel seu breu pas pels Beatles el 1960, tocant a l'escenari amb Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney i George Harrison en alguns concerts. Si bé, segons els informes, Lennon volia que Newby continués de gira amb la banda a Alemanya Occidental, el baixista es va negar i, en canvi, va tornar a la universitat.

“La música mai no seria un mitjà de vida per a mi” , va dir Newby al Sunday Mercury el 2012. “Volia fer química. John, Paul i George, només volien ser músics”, va explicar.

Després va passar a ensenyar matemàtiques a l'escola secundària i va viure a Alcester, on va tocar en una banda benèfica anomenada Racketts. El 2016, va començar a actuar novament amb els reformats Quarrymen.

“La gent de vegades no em creu quan dic que no me'n penedeixo”, va dir. “Però realment no ho he fet. He gaudit immensament de la meva vida”, va concloure el recent mort.