El món de la música plora. La cantant Tina Turner ha mort als 83 anys, va dir el portaveu.

En un comunicat, han afirmat: "Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', ha mort en pau avui a l'edat de 83 anys després d'una llarga malaltia a casa seva a Kusnacht, a prop de Zuric, Suïssa".

"Amb ella, el món perd una llegenda de la música i un model que cal seguir", han prosseguit.

L'estrella nascuda als Estats Units va ser una de les cantants de rock més estimades, coneguda pel seu carisma a l'escenari i una sèrie d'èxits que inclouen The Best, Proud Mary, Private Dancer i What's Love Got to Do With It.

EL SEU LLEGAT

La vida de Tina Turner és una història de triomf, determinació i resiliència. Des dels seus humils començaments fins a convertir-se en una icona mundial de la música, Turner ha superat innombrables desafiaments i ha deixat una empremta inesborrable a la indústria musical. La seva veu increïble, la seva presència enèrgica a l'escenari i la seva capacitat per reinventar-se'n han fet una figura emblemàtica i una font d'inspiració per a generacions d'artistes i fanàtics.

Anna Mae Bullock, més coneguda com Tina Turner, va néixer el 26 de novembre de 1939 a Nutbush, Tennessee. Des de primerenca edat, va mostrar un talent innat per al cant i el ball, cosa que la va portar a unir-se a un cor de gospel local. Als setze anys, va decidir buscar oportunitats al món de l'espectacle i es va mudar a San Luis, Missouri.

A San Luis, Anna Mae va conèixer Ike Turner, un músic talentós amb qui va formar una associació personal i professional. Junts, van començar a actuar com a Ike & Tina Turner, i el seu enèrgic estil de música soul i rhythm and blues va capturar ràpidament l'atenció del públic. Èxits com "River Deep - Mountain High" i "Proud Mary" els van atorgar fama internacional i els van portar a gires reeixides.

Tot i l'èxit a l'escenari, la vida personal de Tina Turner estava plena d'abusos i dificultats. El matrimoni amb Ike Turner va ser marcat per la violència domèstica i l'opressió, i finalment es van divorciar el 1978. La Tina va haver de reconstruir la seva vida i la seva carrera des de zero. Lluitant contra l'adversitat, es va embarcar en una carrera en solitari i va llançar el seu àlbum debut, "Private Dancer", el 1984.

"Private Dancer" es va convertir en un èxit massiu i va catapultar Tina Turner de nou al cim de les llistes d'èxits. La seva veu poderosa i la seva presència a l'escenari la van convertir en una artista inoblidable, i la seva fama va continuar creixent amb èxits com “What's Love Got to Do with It” i “Simply the Best”. Tina es va convertir en una superestrella global i la seva gira de concerts va ser aclamada a tot el món.

Més enllà del seu impacte a la música, Tina Turner ha deixat un llegat durador com un símbol de fortalesa i superació personal. La seva autobiografia, "I, Tina", publicada el 1986, va revelar els detalls de la seva vida tumultuosa i va servir com una font d'inspiració per a aquells que enfronten situacions similars. La lluita contra l'abús i la capacitat per reinventar-se són un testimoni del seu esperit indomable.