Estàvem acostumats que els Vivancos es presentessin col·lectivament com a part d'una família de germans nosequants, tots fills del mateix pare i tots ells artistes. Per cert, molt bons en el que és seu, que és el ball. Però sembla que un d'ells, Aaron Vivancos, ha escollit seguir el seu propi camí i s'ha independitzat com a productor, creador, director artístic i fins i tot com a promotor de talent. A partir del 6 de juny estarà present al teatre Poliorama de Barcelona amb el musical el musical “Woman”, un espectacle que vol donar veu i protagonisme a les dones i que és la seva primera creació en solitari si bé de la música ha estat coautor amb Gonzalo García i en la coreografia ha comptat amb la col·laboració del seu germà Elías.

Aaron va explicar en la presentació que «Woman» presenta una reflexió sobre situacions que moltes dones han experimentat en diferents moments de la seva vida. Es tracta d'un concepte plural i divers que reclama l'ideari d'una llibertat que sorgeix de l'apoderament de la dona davant de dimonis propis i aliens. L'epicentre és l'aparició d'una força sense violència, d'una lluita sense contraris”. El defineix com un espectacle multidisciplinari perquè combina la dansa interpretativa amb flamenc d'avantguarda, la dramatúrgia, els grans efectes audiovisuals i una música en què s'evoquen bandes sonores d'algunes pel·lícules famoses com La llista de Schindler, o Lo imposible i l'execució dels quals ha anat a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Budapest. Tot això es desenvolupa en set actes, cadascun dels quals compta amb diversos quadres musicals que interpreten set ballarines, una actriu -Guadalupe Lancho- i un ballarí, que a Barcelona serà, per primera vegada, el mateix Aaron. En total, una mica més d'hora i mitja de funció.

Vivancos va explicar el desig d'apostar en aquesta etapa de la seva vida per la promoció del talent jove. “Vull poder ajudar els artistes amb talent a viure la mateixa experiència que vam tenir Los Vivancos. Jo ja ho he fet tot, ara només em falta contribuir que la meva feina pugui tenir una continuïtat”. Ha creat un centre del talent a Madrid que impartirà diversos tipus de cursos i ensenyaments ia més ha seleccionat divuit grups a cadascun dels quals brindarà l'oportunitat d'iniciar el seu espectacle amb una actuació prèvia d'entre cinc i vuit minuts.

“Woman” romandrà al Poliorama fins al 25 de juny per anar després a actuar a Turquia.