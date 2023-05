Gala, reconegut per la seva destacada contribució a la literatura espanyola, va deixar un llegat perdurable a la poesia, la novel·la i el teatre. | @EP

El reconegut autor Antonio Gala ha mort aquest diumenge a Còrdova als 92 anys després d'una llarga malaltia, segons ha confirmat el Patronat de la Fundació Antonio Gala i la família a través d'un comunicat.

L'escriptor va ser un dels autors espanyols destacats de finals del segle XX i principis del XXI. El poeta i novel·lista va passar anys apartat de la vida pública. Els seus últims dies els ha passat ingressats a l'Hospital Reina Sofia de Còrdova, lluitant contra una malaltia greu.

L'escriptor, conegut per obres destacades com 'El Text Carmesí' o 'La Passió Turca', va rebre importants premis com el Premi Planeta, la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts i el Premi Nacional de Teatre Calderón de la Barca. Nascut el 1930 a la localitat de Brazatortas (Ciudad Real), deixa un important llegat en l'àmbit de la literatura espanyola.

Gala va combinar a la seva carrera tant la poesia com la novel·la, i també va incursionar en l'àmbit del teatre i les columnes d'opinió. Abans d'assolir l'èxit amb la novel·la, va destacar en obres de teatre com 'Els camps verds de l'Edèn', 'Els dies bons perduts' o 'Petra Regalada'. Poc després, es va consagrar com a novel·lista amb obres com la seva reconeguda novel·la 'La passió turca', que fins i tot va ser adaptada al cinema.

Al teatre, va rebre una gran acollida, obres com 'Samarkanda' o 'El cementiri dels ocells', mentre que en l'àmbit de la televisió va participar en sèries com 'I al final esperança', 'Si les pedres parlessin' i ' Paisatge amb figures'.

La sala de vetlla de l'escriptor estarà ubicada al saló d'actes de la Fundació Antonio Gala i romandrà oberta des de les 10 hores de matí fins a les 17 hores.