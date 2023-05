No hi ha millors documents audiovisuals a la televisió que les entrevistes de Jesús Quintero a Antonio Gala , i aquest diumenge electoral, el dia que acomiadem el reconegut escriptor, us portem una de les millors. Anteriorment ja ho havia entrevistat -almenys, una vegada- a tots i cadascun dels seus programes. Fins i tot li va dedicar una sèrie completa, "Tretze noches", en què l'únic convidat era el mestre cordovès. La diferència d'aquesta entrevista amb totes les altres és que, en aquesta ocasió, Antonio Gala parlava des de la malaltia --està greument malalt- i per això les seves paraules, en to de comiat, van sonar més rotundes i més veritables.

Finalment Gala va aconseguir sobreviure a Quintero, i segurament avui s'hagin tornat a retrobar. Us deixem amb aquesta xerrada entre dos vells amics a l'hora de la veritat, on el millor Antonio Gala brilla per la seva crua sinceritat i la seva valentia.