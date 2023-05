Foto: CaixaForum

CaixaForum + estrena Una altra ronda , la sèrie original en què cada capítol compta amb tres creadors contemporanis per parlar sobre els seus universos creatius, interessos i trajectòria professional. Cada episodi passa en un espai diferent, elegit per un d'ells: en un bar, en un taller, a casa seva…

Al llarg de cinc episodis, passaran per Una altra ronda músics com Niño de Elche , Maria Arnal i Refree o il·lustradors com Ricardo Cavolo , Chamo San i Amaia Arrazola. Descobreix el primer capítol , amb els artistes Eugenio Merino , Miss Beige i Sr. García.