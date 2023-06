Foto: Pau-Ignasi de Dalmases

Cadis és una ciutat famosa per moltes i importants raons però són dubte una d'elles és la manera com celebren les seves festes de Carnaval. Un esdeveniment summament participatiu que serveix perquè tothom qui es disfressi, s'integri i participi en diversos grups corals i posi en solfa comunitàriament personatges i situacions d'actualitat. És l'epopeia de la crítica contemplada des d'una perspectiva lúdica, desenfadada i desinhibida. Aquesta potser seria la clau del treball creatiu de Las Niñas de Cadis, un grup teatral format per quatre dones que ja ha muntat tres espectacles i arriba per fi a Barcelona, concretament al teatre Condal, amb “El vent és salvatge. Fedra i Medea a Cadis”.



Ana López Segòvia, autora del text i directora de la posada en escena, diu que “és una reflexió, lúdica i “jonda” alhora, sobre la sort. Sobre la gelosia i la culpa, passions i amors prohibits. Molts dels grans temes de la tragèdia són presents a la nostra obra: l'enfrontament de l'ésser humà amb la divinitat, en un pols que només pot conduir a la destrucció dels éssers més estimats per haver gosat qüestionar els déus; el destí inevitable de les heroïnes, arrossegades per passions que sempre vencen qualsevol raonament; el missatger que porta només notícies infaustes; la veu del poble, que observa expectant, i que comenta en veu alta el daltabaix de les dues amigues, la destrucció de dues vides que semblaven només una”.



Bé, ningú millor que ella per explicar aquesta funció en què, en efecte, es planteja per sobre de tot i dit en romà paladí una cosa tan evident com que la volatilitat de la sort o la desgràcia, que són factors canviants i tornadissos, de manera que qui li somriu la fortuna, o qui pateix l'infortuni poden en un moment determinat de la seva existència constatar com canvien les tornes i el seu itinerari vital varia de signe copernicanament. Això, que sona com una cosa molt solemne i pogués haver donat lloc a una tragèdia grega, López Segòvia ho ha convertit en una divertida farsa amb text en vers deliberada i divertidament ripís.



Les quatre intèrprets, Alejandra López, Teresa Quintero, i Rocío Segovia, a més de la pròpia autor i directora, desenvolupen un exercici actoral ple de dinamisme que els obliga a intercanviar els seus papers ia alternar el text amb les cançons sense deixar de desplaçar-se de banda i un altre de l'escenari -i el del Comtal és particularment espaiós per a quatre actrius- amb parvos elements decoratius: uns tamborets, un parell de galans de nit i alguna cosa més, que canvien de lloc i es transformen contínuament.



“El vent és salvatge” és un espectacle divertit, de ritme trepidant, en què La Niñas de Cadis llueixen el seu ple domini de l'escena i la seva capacitat de connectar amb un públic que contempla extasiat el desenvolupament de la funció i aplaudeix amb entusiasme i sense cap reticència al final. Com és que han trigat tant a venir per Barcelona? I ara, que ho fan per què estan tan sols uns quants dies? Si us plau, que tornin aviat…