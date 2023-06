Estrella Damm 2023 PKM (CAT)

Estrella Damm ha presentat el tràiler de PKM , la nova campanya d'estiu d'aquest 2023, protagonitzada per la cantant Bad Gyal, i que també compta amb la participació del youtuber x Buyer . Rodada íntegrament a Catalunya, la peça convida a gaudir de l'estiu al més pur estil mediterrani, amb una banda sonora escrita i interpretada per Bad Gyal i titulada El Sol Me Da, el nou tema de l'artista de Vilassar de Mar que s'estrenarà juntament amb la campanya i que promet triomfar a les llistes musicals d'aquest estiu.



Alba Farelo, coneguda artísticament com a Bad Gyal , és una de les propostes més valuoses de l'escena musical internacional, amb 19 Discos de Platí i 5 Discos d'Or . La seva música es construeix a través de la fusió d'estils, inspirant-se en els moviments de la cultura de ball global, incloent-hi gèneres com el dancehall, el reggaetó i el dembow, entre d'altres. Ara, l'artista arrenca amb el seu nou tour internacional en què presentarà els seus últims èxits –Chulo, Sense Carnet o Real G (ft Quevedo)– que formessin part de La Joia, el seu àlbum de debut previst per a aquest 2023.



“PKM” compta també amb la participació del youtuber Javier Ruiz , més conegut com a xBuyer, un creador de contingut que ja és tot un referent en el món del futbol a la plataforma audiovisual, on acumula més de 5,4 milions de subscriptors. Al seu canal, i al costat del seu inseparable germà Eric, hi puja tota mena de reptes de futbol i reaccions a temes d'actualitat futbolística, així com el dia a dia del seu equip de futbol sala, amb el mateix nom que a la King's League , xBuyer Team .



El guió i la direcció de la campanya d'Estrella Damm va a càrrec d' Oriol Villar , també creador del concepte Mediterràniament. Una peça que ha estat rodada a diferents enclavaments de la ciutat de Barcelona, així com de la Costa Brava , que s'estrenarà els propers dies a les xarxes socials d'Estrella Damm ia www.estrelladamm.com