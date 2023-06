La cerimònia, presidida per Pere Aragonès, ha destacat la importància de protegir i valorar el paper de la cultura a la societat. | @EP

El Consell Nacional de Cultura i Arts (CoNCA) ha reconegut amb els Premis Nacionals de Cultura 2023 el cantautor Joan Manuel Serrat, la traductora Dolors Udina, el pintor Joan-Pere Viladecans, la pallassa, saxofonista i directora d'espectacles de circ Alba Sarraute i al festival d'art sonor, visual i digital-performatiu Eufònic de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

El lliurament dels premis s'ha celebrat aquest divendres al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), a Barcelona, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i el de Territori, Juli Fernández, així com representants del sector cultural.

A la cita també hi ha assistit el jurat del certamen, el ple del CoNCA, compost per Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Jaume Ayats, Tània Safura, Núria Iceta i la presidenta, Vinyet Panyella, i l'ha conduïda la periodista Neus Molina amb acompanyament musical del pianista Ignasi Terraza.

ARAGONÈS DEMANA DEFENSAR LA CULTURA DAVANT DELS QUALS LA "PERSEGUEN"



Aragonès ha erigit la cultura com a eina de transformació i progrés col·lectiu, i ha cridat a protegir-la davant l'auge "de populismes amb aires autoritaris que el primer que persegueixen sempre és la cultura i el coneixement".

Ha reafirmat el compromís amb l'ecosistema cultural català recordant l'increment pressupostari destinat a Cultura aquest 2023 per blindar el sector, dignificar els professionals i impulsar noves manifestacions artístiques, i ha conclòs el seu discurs exclamant "que visqui la cultura, que és potser la forma més bonica de dir que visqui la llibertat".

DISCURSOS DE SERRAT, UDONA I VILADECANS



En recollir el guardó de mans de Sílvia Pérez Cruz, Serrat ha recordat que fa més de 50 anys que escriu cançons perquè li permet "transformar somnis en petites realitats", expressar sensacions, plasmar la seva pròpia realitat i la de l'entorn, entendre l'actualitat i traslladar-se altres llocs.

Udona, a qui ha lliurat el premi el poeta, traductor i editor Antoni Clapés, ha advertit de l'inici "d'una Edat d'Or de la traducció", tot i que ha considerat que el compromís ètic i estètic dels traductors amb la literatura catalana està poc recompensat.

Després de lliurar-li el guardó el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveras, Viladecans ha alertat que una persona sense accés a la cultura és una persona indefensa i que "un país que no sigui multicultural és un país sense autoestima i sense capacitat de projecció".

ALBA SARRAUTE, FESTIVAL EUFÒNIC I VINYET PANYELLA



Sarraute, que ha recollit la distinció de mans del músic Jorge Sarraute, ha reclamat més visibilitat per al circ, les dones i la maternitat, així com més suport polític i econòmic per reforçar el sector del circ, "perquè les sales estan buides de circ contemporani".

El director del Festival Eufònic, Vicent Fibla, després de recollir el premi de mans de la crítica d'art Conxita Oliver, ha subratllat la importància de donar a conèixer les visions locals, i ha desitjat “una llarga vida a la perifèria creativa”.

En inaugurar la gala, Panyella ha elogiat l'"excel·lent i constant aportació" dels premiats al món cultural, així com la seva constància, creativitat i ambició, i ha defensat que la cultura és una manera de viure i entendre el món.