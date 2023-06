Astrud Gilbert o, la cantant de bossa nova famosa per la seva versió de The Girl from Ipanema (la versió en anglès més famosa de 'La noia d'Ipanema'), va morir als 83 anys.

El col·laborador Paul Ricci va confirmar la mort de la icona dels anys 60 a les xarxes socials i va afirmar que el seu fill Marcelo li havia demanat que li donés la tràgica notícia, va informar The Independent. “Ella va ser una part important de TOT el que és la música brasilera al món i va canviar moltes vides amb la seva energia”, va dir. “RIP de 'la cap', com ella em va trucar. Gràcies AG", va afegir.

La causa de la mort de Gilberto no ha estat revelada.

Nascuda com a Astrud Evangelina Weinert a Salvador, Badia, el 29 de març de 1940, el camí de la vocalista cap a la fama va començar per casualitat el 1963 després que va acompanyar el seu marit i músic João Gilberto en un viatge a Nova York per gravar junt el saxofonista Stan Getz i l'estrella brasilera de bossa nova Antonio Carlos Jobim.

Jobim, juntament amb Vinícius de Moraes, havia escrit “Garota de Ipanema”, que es va inspirar en l'enamorament del duo cap a una adolescent anomenada Heloísa Pinheiro, que solia passejar pel seu bar local a prop de la platja d'Ipanema a Rio de Janeiro.

El supervisor de sessió Phil Ramone volia un cantant anglès per ajudar que la cançó, la lletra de la qual va ser traduïda del portuguès a l'anglès pel compositor Norman Gimbel, atregués el públic nord-americà. Com que Gilberto era l'única que parlava anglès, es va oferir a cantar-la malgrat no tenir experiència prèvia en enregistraments.

“Astrud era a la sala de control quan Norm va entrar amb la lletra en anglès”, va dir Ramone a JazzWax el 2010. “El productor Creed Taylor va dir que volia acabar la cançó immediatament i va mirar al voltant de la sala. Astrud es va oferir com a voluntària i va dir que podia cantar en anglès. Creieu va dir: 'Genial'. Astrud no era una cantant professional, però va ser l'única opció asseguda allà aquella nit”, va afegir.

Aquesta versió, ara vista com l'himne cultural no oficial del Brasil, vendria més de 5 milions de còpies a tot el món i guanyaria el Disc de l'Any per a Stan Getz i una nominació a la Millor Interpretació Femenina. També va llançar el gènere bossa nova relativament desconegut al panorama internacional.