Vaig conèixer l'escriptor argentí Manuel Puig el 1988 quan va venir a Barcelona a presentar Cau la noche tropical que va ser la seva última novel·la, publicada dos anys abans de la seva prematura mort. A la ciutat comtal havia arribat ja llavors la versió teatral d'una altra obra seva anterior, “El petó de la dona aranya”, la publicació del qual va constituir un escàndol no només al país natal de Puig en plena eclosió de les dictadures militars, sinó fins i tot entre els editors europeus, als quals la seva proposta argumental va escandalitzar. En efecte, aquesta obra narra la trobada en una cel·la carcerària de dos homes que han estat condemnats per delictes de diferent factura: el jove a causa de la seva militància política i la cosa més madura per la seva transsexualitat.

Si la memòria no em falla, vam tenir ocasió de veure aquesta versió teatral de “El petó de la dona aranya” al petit i recollit teatre Regina. Ara, molts anys després, ha tornat al Goya en una versió de Diego Sabanés que ha dirigit Carlota Ferrer, protagonitzen Eusebio Poncela i Igor Yebra ia la qual s'han incorporat alguns elements audiovisuals i escenogràfics que contribueixen a magnificar adequadament el fil narratiu de la història .



Hi ha qui podria opinar que el leitmotiv de “El petó de la dona aranya” ha quedat una mica obsolet, tenint en compte que en el nostre àmbit cultural i en el nostre temps la qüestió de l'elecció de la identitat sexual és perfectament assumit des de la seva apreciació legal i fins i tot social i que, per tant, resulta plenament irrellevant des del punt de vista penal. Però la veritat és que l'obra de Manuel Puig convida a anar més enllà d'aquest embolcall purament circumstancial perquè el que en definitiva proposa és la trobada entre dues persones que, si no haguessin coincidit en un mateix espai, molt possiblement no haguessin arribat a trobar-se mai i encara menys a crear la forma de relació que acaba sorgint espontàniament entre elles.



La vinculació personal de Puig amb l'univers cinematogràfic queda, evidentment, patent en aquesta obra per a la qual utilitza com a fil conductor del diàleg que s'entaula entre tots dos personatges la narració per un d'ells de l'esquema argumental d'una pel·lícula, cosa que contribueix a crear com passa amb lespectador en una sala de cinema, la inquietud del company de cel·la pel desenvolupament de lacció dramàtica imaginada per laltre.



Val a dir que tots dos, Yebra i Poncela, estan molt correctes en la seva interpretació i que aquest últim accentua els trets d'una personalitat complexa sense incórrer en efectismes facilons. Això sí, seguint una pauta que s'està convertint en habitual per part de certs intèrprets, utilitza un to de veu tan intimista que de vegades és difícil captar satisfactòriament el que diu (i consti que estàvem a la tercera fila, és a dir, el que van arribar a captar els de l'última del Goya) Tot i això, la funció resulta convincent i d'alguna continua conservant el valor reivindicatiu que Puig va voler imprimir a la seva obra.